Melissa Klug asegura que Pamela López facturaba hablando de ella: "Solamente me mencionó a mi"

Las tensiones en 'La Granja VIP' siguen en aumento. Una de las rivalidades que más ha dado de qué hablar es la de Melissa Klug y Pamela López, quienes arrastran diferencias personales desde antes de ingresar al reality, lo que ha generado varios roces dentro del programa. Ahora, una de las protagonistas ha hablado.

Melissa Klug habla de su conflicto con Pamela López

Este 7 de abril, Melissa Klug fue entrevistada por Ethel Pozo en la nueva sección del reality, 'Corazón de granjero', donde abordó diversos temas, incluyendo la fuerte discusión que tuvo con Pamela López, relacionada con su presunto 'affaire' con Christian Cueva.

Al ser consultada sobre el conflicto, Melissa dejó en claro que su molestia surgió porque la ex de 'Aladino' la habría usado para seguir facturando tras su separación y la exposición de la relación actual del futbolista con la cantante Pamela Franco.

"Cuando ella se separa, ella comienza a contar que había encontrado una lista de conversaciones como de 20 mujeres. Esa lista de mujeres, nadie le servía públicamente (...) Al sentarse en cada canal, porque era en cada canal, uno tras otro. De la lista de las 20 que ella supuestamente había encontrado solamente me mencionó a mí. Entonces fue cobrando de canal en canal solo mencionando a mí", comentó.

Respecto a si no sería mejor sentarse a conversar con Pamela López para aclarar el tipo de relación que tuvo con Cueva, Melissa aclaró que ella ya había hablado públicamente sobre el tema, pero que la trujillana decidió creer en las palabras del propio futbolista, quien supuestamente reconoció la infidelidad.

"Yo ya lo dije y ella supuestamente le creyó. Según ella porque dijo 'a mí me lo contó' el papá de sus hijos. Es lo mismo yo puedo decir que a mí me contaron algo y no puedo salir en todos los canales a afirmar algo que a mí no me consta", sentenció.

Melissa Klug descarta conciliar con Pamela López

Ante el testimonio de Melissa Klug, la conductora Ethel Pozo le hizo notar que, al contar en el programa que había tenido una relación con Diego Chávarri, información que le habría dado Christian Cueva, estaba haciendo algo muy similar a lo que había criticado de Pamela López.

"Lo mismo que ella dijo, a mí también me lo dijo. Christian saca una lista de futbolistas en su IG, que también me los había contado y de personas que no puedo mencionar porque son personas fuera de la farándula", se defendió Melissa.

Finalmente, la 'Blanca de Chucuito' dejó claro que no ve posibilidad de conciliación con Pamela López, especialmente porque considera que a la otra parte le conviene mantener el conflicto para seguir obteniendo beneficios mediáticos.

"Porque a ella no le conviene [arreglar el tema]. Ella va a seguir facturando con esto. Aquí y saliendo. ¿No ves que ya lo hizo año y medio? A ella le conviene más hablar y seguir hablando de eso que ya parar el tema", señaló.

En conclusión, Melissa Klug afirma que Pamela López sigue hablando del tema por conveniencia mediática, aunque ella ya aclaró su relación con Christian Cueva y no tiene constancia de ningún supuesto amorío.