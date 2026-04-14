Milett Figueroa genera rumores de romance con Dante Gebel tras ruptura con Marcelo Tinelli

La reciente separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue generando revuelo en la farándula internacional, alimentando diversas especulaciones sobre los motivos de su ruptura. En medio de este escenario, el periodista argentino Mati Vásquez sorprendió al revelar que la modelo peruana estaría siendo vinculada a un nuevo amor. ¿De quién se trata?

Periodista argentino revela supuesto nuevo amor de Milett Figueroa

Este 14 de abril, el programa 'Magaly TV: La firme' se enlazó con el periodista argentino Mati Vásquez, quien mantiene contacto con Marcelo Tinelli, para hablar sobre la mediática ruptura con Milett Figueroa, la cual ha generado gran repercusión tanto en Argentina como en Perú.

Durante la conversación, el comunicador sorprendió al revelar nueva información que comenzó a circular en el entorno argentino, relacionada con la vida sentimental de la modelo peruana tras su separación.

"Yo hablé con Tinelli hace un par de días, le hablé en relación sobre su vuelta a la televisión, pero algo empezó a pasar con Marcelo. Porque tengo información exclusiva de lo que estaría pasando hoy en el corazón de Milett, porque estuve averiguando información delicada sobre el supuesto nuevo amor entre comillas que apareció en la vida de Milett", empezó diciendo.

Fue entonces cuando el periodista dejó entrever que Milett Figueroa estaría siendo vinculada con Dante Gebel, un reconocido conferencista argentino de 57 años, figura mediática que también destaca por sus presentaciones multitudinarias.

"Acá empezó a correr el nombre Dante Gebel, es argentino, es una persona muy reconocida porque es un pastor que llena teatros, muy fuerte mediáticamente (...) Empezó a correr el rumor de que algo habría generado en Milett", comentó.

¿Cómo habría surgido el supuesto romance?

Sobre cómo se habrían conocido Milett Figueroa y Dante Gebel, el periodista argentino señaló que todo habría iniciado tras un encuentro en un aeropuerto, donde se habría generado una cercanía entre ambos.

"Me contaron que en un aeropuerto hubo una situación muy cercana entre la peruana y el argentino que habría generado un vínculo muy fuerte", respondió Vásquez.

Ante esta revelación, Magaly Medina se mostró sorprendida y puso en duda que se trate de un simple rumor para generar titulares o alguna movida de marketing, destacando el perfil mediático del conferencista argentino.

Dante Gebel es un reconocido conferencista, pastor evangélico y conductor de televisión argentino. Es conocido por su estilo motivacional y su gran convocatoria, ya que suele llenar auditorios y estadios, además de liderar la iglesia River Church y conducir programas como "La divina noche de Dante".

En conclusión, la vida amorosa de Milett Figueroa vuelve a generar titulares, ahora en medio de rumores que la relacionan con el conferencista Dante Gebel, tras su reciente ruptura con Marcelo Tinelli. Aunque no existe confirmación oficial, las especulaciones ya salieron a la luz y podrían ir tomando fuerza en la prensa argentina y peruana.