Pamela Franco se arrepiente de entrevista tras exponerse 'affaire' con Cueva: "No estaba bien"

Pamela Franco y Christian Cueva forman una de las parejas más polémicas de la farándula peruana. Recientemente, la cantante de cumbia volvió a referirse a la entrevista en la que admitió su vínculo con el futbolista y en la que incluso pidió disculpas a la esposa, Pamela López.

Pamela Franco admite que no debió dar la entrevista

En 2024, Pamela Franco se presentó en una entrevista con María Pía en el programa 'MQM', donde reconoció su relación clandestina con Christian Cueva. En aquella oportunidad, la cantante de cumbia se mostró afectada y aseguró que no mantenía ningún vínculo actual con el jugador, además de expresar arrepentimiento por la situación.

Ahora, en una reciente entrevista con 'Amor y fuego', Pamela Franco volvió a referirse a aquel episodio y a las declaraciones que dio después, cuando aseguró que la producción le habría indicado qué decir en aquella ocasión. La artista aclaró que no busca responsabilizar a nadie por lo ocurrido y reconoció que no debió participar en ese momento.

"No quiero echarle la culpa a nadie, ni a una producción, ni a nadie. Lo que quise dar a entender fue que no debí sentarme en ese momento, no estaba bien. No estaba bien yo y no hablé como debería haber hablado", señaló.

No obstante, la intérprete de 'Dile la verdad' reconoció que aceptó sentarse en la entrevista porque se sintió presionada por la producción, ya que le habrían asegurado que era la única manera de poder mantener su trabajo como conductora en América TV.

"Sí pues, repetí (las respuestas). Me dijeron que era la única manera en la que yo me podía quedar, o sea también los entiendo. Para yo quedarme en un trabajo, yo acepté, fue mi culpa. No quiero llevarlo por ahí, quiero aceptar mis culpas", respondió.

Pamela Franco admite su relación clandestina con Cueva

Pamela Franco recordó que su relación con 'Aladino' se inició entre 2018 y parte de 2019, en medio de constantes idas y vueltas mientras el futbolista aún mantenía su vínculo con la madre de sus hijos. La cantante describió aquel episodio como una etapa complicada y marcada por la falta de estabilidad.

"Bastante tormentosa, no fue buena, no fue buena, fueron muchas mentiras (...). Obviamente que él, dada la situación, por todo lo que ha pasado, por toda la situación como se ha generado, nosotros hemos perdido credibilidad. Y me imagino que lo que él ha dicho, que nos mintió a las dos, nadie le ha creído y nadie le va a creer, pero así fue", expresó.

En conclusión, Pamela Franco volvió a referirse a la entrevista que dio en 'MQM' en 2024 sobre su vínculo con Christian Cueva y señaló que aceptó participar en medio de la presión del momento. La cumbiambera asumió su responsabilidad y reconoció que no fue el momento adecuado para dar esas declaraciones.