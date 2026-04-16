Esposa de Reimond Manco se despide tras confesión de infidelidad: "A veces hay que soltar"

El escándalo que rodea a Reimond Manco dio un nuevo giro. Luego de que el exfutbolista admitiera su infidelidad en televisión nacional, su aún esposa, Lilia Moretti, decidió pronunciarse con un mensaje que dejó claro que la relación llegó a su fin.

Esposa de Reimond Manco tras confesión de infidelidad

El escándalo de Reimond Manco sigue dando de qué hablar. Luego de que el exfutbolista confesara en televisión que fue infiel, su aún esposa, Lilia Moretti, decidió pronunciarse con un mensaje que ha conmovido a muchos. Sus palabras no solo reflejan dolor, sino también una despedida clara.

Reimond Manco pidió disculpas públicas a su esposa en "Magaly TV La Firme". Horas después de esa entrevista, Lilia Moretti utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje dirigido al padre de sus hijos. En el texto, recordó los años que estuvieron juntos y todo lo que construyeron.

"Hoy quiero escribirte desde el amor que nos han dejado estos 12 años compartidos. Hemos vivido momentos maravillosos, construido recuerdos que nadie nos podrá quitar y como toda pareja, también atravesamos dificultades", escribió.

Sus palabras dejaron ver que, pese a todo lo ocurrido, valora lo vivido. Sin embargo, también dejó claro que la relación ya no continúa. En su mensaje, dio a entender que este capítulo de su vida ha llegado a su fin, pero sin rencor.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Lilia destacó el rol de Manco como padre. A pesar de la ruptura, no dudó en reconocer ese lado de él.

"Quiero reconocer algo que para mí siempre será invaluable: El hombre que eres con nuestros hijos. Criaste a Luca y Anto con amor genuino, como si llevaran tu sangre, sin hacer jamás diferencias con Reimond Jr y Rafaella", expresó.

Con esto, dejó en claro que, más allá de la pareja, hay un vínculo familiar que seguirá presente. También aseguró que, aunque ya no estén juntos, él no estará solo en este proceso.

"Hoy, más allá de cualquier circunstancia, quiero que tengas claro que no estás solo. Tus hijos, tu madre, tus hermanas, mi madre y yo siempre seremos parte de tu apoyo", añadió.

Para cerrar, Lilia dejó un mensaje que resume todo lo que siente en este momento. Sus palabras reflejan una decisión firme, pero también madura.

"Me quedo con lo aprendido, con lo vivido. A veces la vida no se trata de permanecer, sino de saber soltar con amor, crecer y seguir adelante con dignidad", escribió.

La confesión que lo cambió todo

Antes de este mensaje, Reimond Manco aceptó sus errores en "Magaly TV La Firme". En su intervención, aceptó que tuvo conversaciones que no debía y que incluso hubo una infidelidad. El exfutbolista también pidió disculpas y aseguró que está dispuesto a asumir lo que venga.

"Yo estoy acá para hacer mea culpa y pedirle perdón a mi esposa", dijo, reconociendo que sus decisiones afectaron a su familia. "Cometí una infidelidad el año pasado", confesó, dejando en shock a muchos. "Estoy acá simplemente para pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos. Tengo que aceptar las consecuencias de mis actos", afirmó.

En conclusión, la confesión de Reimond Manco marcó el fin de su relación con Lilia Moretti, quien decidió cerrar este capítulo con un mensaje firme pero lleno de respeto. Aunque la ruptura duele, ambos dejan claro que priorizarán a su familia y a sus hijos. Así, su historia llega a su final, dejando una lección sobre asumir errores y seguir adelante.