Reimond Manco pide perdón a su esposa tras reconocer infidelidad: "No quiero que sufra por mí"

Reimond Manco vuelve a estar en el ojo público tras un nuevo escándalo, luego de que una mujer difundiera chats comprometedores que evidenciarían una infidelidad a su esposa, Lilia Moretti. Ante la polémica, el exfutbolista decidió presentarse en el programa de Magaly Medina, donde admitió su error y le pidió disculpas públicamente a su pareja.

Reimond Manco admite infidelidad a su esposa

Reimond Manco fue puesto en el centro de la polémica luego de que una mujer identificada como Maydiel, quien aseguró ser su seguidora, expusiera conversaciones privadas con el exfutbolista que datarían desde octubre de 2025. Según lo revelado, los mensajes habrían ido subiendo de tono con el tiempo, pasando a un tono coqueto e incluso incluyendo el envío de videos íntimos.

En medio del escándalo, este miércoles 15 de abril, el exjugador se presentó en vivo en el programa 'Magaly TV: La firme' donde decidió reconocer públicamente su responsabilidad. Durante su intervención, Manco admitió que atravesaba una crisis matrimonial y que, en ese contexto, mantuvo contacto inapropiado con varias mujeres.

"Tuvimos una crisis creada por mí, por mi mala cabeza... Yo hablé con muchas personas de una manera que no debía hacerlo. El error es mío, yo hablé con muchas mujeres innecesariamente, nunca llegué a concretar, en realidad no sé por qué lo hacía", declaró inicialmente 'Rei'.

Asimismo, al ser consultado sobre el momento en que perdió el rumbo pese a proyectar una imagen de cambio enfocada en su familia, el exfutbolista confesó que fue en 2025 cuando su esposa descubrió la situación.

"Mi esposa me descubre una infidelidad en ese transcurso (¿El año pasado?) Sí, me descubre, ella obviamente me bota de la casa y es ahí donde yo entro en razón. Yo estaba siendo malo", reconoció.

Cabe precisar que, tras las declaraciones de Maydiel, otras dos mujeres salieron a señalar que Reimond Manco también habría mantenido conversaciones similares con ellas, lo que incrementó la polémica.

Reimond Manco le pide perdón a su esposa

Reimond Manco, quien esta tarde anunció que su esposa Lilia Moretti había tomado la decisión de ponerle fin a su matrimonio, reiteró que ella ya lo había perdonado anteriormente tras descubrirle una infidelidad en 2025. El exfutbolista reconoció que, aunque proyectaba una imagen de estabilidad ante el público, en realidad atravesaba una etapa complicada en la que cometió varios errores dentro de su relación.

"Yo simplemente estoy acá para pedirle perdón a mi esposa, para contarte que he cometido varios errores durante la relación que quizás no se hacen públicos, pero hay cosas que pasan y que mucha gente no se entera", confesó durante su intervención en el programa de Magaly Medina.

Asimismo, el exfutbolista de Alianza Lima hizo un mea culpa y aseguró que nunca debió siquiera iniciar conversaciones con otras mujeres, ya que, aunque no hubo encuentros, reconoce que se trata de una falta de respeto hacia su pareja. En esa línea, enfatizó que no acudió al programa para ser perdonado por el público, sino para pedir disculpas a su esposa e hijos por la exposición mediática generada.

Finalmente, Manco expresó el profundo amor que aún siente por su esposa, pero dejó en claro que no desea seguir haciéndola sufrir ni volver a caer en mentiras.

"Yo la amo tanto que, hasta estando sin ella, quiero que sea feliz. Y si yo daño, a pedir que me perdone, a mentirle, a manipularla. Ella me lo ha descubierto muchas veces y ahorita no va volver a pasar lo mismo porque yo ya no quiero que ella sufra por mí. Ella no se merece esto ni mis hijos", declaró.

En conclusión, Reimond Manco asumió públicamente sus errores y ofreció disculpas a Lilia Moretti, reconociendo el impacto de sus acciones y mostrando su intención de no repetir conductas que afecten a su familia.