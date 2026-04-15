Esposa de Reimond Manco borra sus fotos juntos y manda fuerte mensaje: "Firme, valiente y de pie"

Reimond Manco ha sido descubierto por una mujer de una supuesta infidelidad hace unos meses, pero al poco tiempo salió a retractarse. Aún así, la esposa del expelotero no le creyó nada y decidió separarse de él, y compartir un fuerte mensaje de amor propio y superación.

Lilia Moretti comparte mensaje

Por medio de sus redes, Lilia Moretti sorprendió con una publicación tras separarse oficialmente de Reimond Manco tras las declaraciones de una amiga, que lo habría expuesto de sus coqueteos y conversaciones subidos de tono.

En aquel mensaje que compartió, la aún esposa de Reimond señala que a pesar de que quieran destruirla, seguirá adelante con fuerza por sus cuatro hijos y firme con sus decisiones.

"Aquí estoy, firme, valiente y de pie. Mujer que transforma el cansancio en fuerza y los problemas en aprendizaje. Cuatro hijos, mil motivos y un corazón que nunca se apaga. Soy echada pa'lante, y cuando la vida aprieta, yo aprieto más fuerte"

Reimond Manco anuncia el fin de su matrimonio

Este miércoles 15 de abril el exfutbolista anunció con profundo pesar el fin de su matrimonio con Lilia Moretti, luego de más de 10 años de relación. Asimismo, indicó que la decisión fue tomada por su esposa tras la supuesta infidelidad.

"Hoy me toca escribir uno de los mensajes más difíciles de mi vida. Mi esposa ha tomado la decisión de separarnos y dar por concluido nuestro matrimonio, a raíz de una mentira que ya ha sido aclarada, pero que lamentablemente ocasionó toda esta situación", escribió 'Rei' en su rede social.

A través de sus historias de Instagram, Reimond Manco también expresó sus disculpas hacia su familia por el impacto mediático del caso y pidió respeto en medio del difícil momento que atraviesan, ya que estaría afectado profundamente por esta situación.

"Quiero pedirle perdón a ella y a mis hijos por todo lo ocurrido y por la exposición pública que han tenido que vivir. Me duele profundamente que estén pasando por esto. Solo les pido respeto y consideración para ellos en este momento tan difícil", concluyó.

De esta manera, Reimond Manco anunció que su esposa Lilia Moretti decidió separarse de él. Así mismo, la madre de familia decidió borrar todas las fotos que tenía con el expelotero en sus redes sociales y compartir un fuerte mensaje donde señala que está más fuerte que nunca y seguirá peleando por el bien de sus cuatro hijos.