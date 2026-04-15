Reimond Manco anuncia el fin de su matrimonio tras chats con otra mujer: "Mi esposa tomó la decisión"

Reimond Manco se encuentra en el centro de la polémica tras la difusión de unos chats comprometedores con otra mujer. Este hecho ha tenido un fuerte impacto en su vida personal, luego de que el exfutbolista confirmara que su esposa, Lilia Moretti, decidió poner fin a su matrimonio.

Reimond Manco confirma el término de su matrimonio

Reimond Manco se encuentra en el centro de la polémica luego de que una joven identificada como Maydiel difundiera en el programa de Magaly Medina presuntos chats comprometedores con el exfutbolista. Las revelaciones generaron gran repercusión, especialmente porque Manco venía mostrando públicamente una imagen de estabilidad junto a su esposa y su familia.

A raíz de esta polémica, este miércoles 15 de abril el exfutbolista anunció con profundo pesar el fin de su matrimonio con Lilia Moretti, luego de más de 10 años de relación. Asimismo, indicó que la decisión fue tomada por su esposa tras la supuesta infidelidad.

"Hoy me toca escribir uno de los mensajes más difíciles de mi vida. Mi esposa ha tomado la decisión de separarnos y dar por concluido nuestro matrimonio, a raíz de una mentira que ya ha sido aclarada, pero que lamentablemente ocasionó toda esta situación", escribió 'Rei' en su rede social.

A través de sus historias de Instagram, Reimond Manco también expresó sus disculpas hacia su familia por el impacto mediático del caso y pidió respeto en medio del difícil momento que atraviesan.

"Quiero pedirle perdón a ella y a mis hijos por todo lo ocurrido y por la exposición pública que han tenido que vivir. Me duele profundamente que estén pasando por esto. Solo les pido respeto y consideración para ellos en este momento tan difícil", concluyó.

Comunicado de Reimond Manco

Joven muestra chats comprometedores con Reimond Manco

El programa de espectáculos presentó el testimonio de Maydiel, quien aseguró ser seguidora de Reimond Manco y haberlo conocido en octubre de 2025 durante una transmisión en vivo.

Según su versión, comenzaron como amigos, pero luego mantuvieron conversaciones con tono de coqueteo. Incluso, la joven indicó que el expelotero le escribía de madrugada mientras su esposa dormía.

"Mensajes en la madrugada porque él me decía que su esposa estaba durmiendo, le decía 'oye por qué me escribes esto, tu esposa va a ver, no quiero problemas', me decía 'tengo todo bajo control, manejamos una relación bien 'open', ella no va a ver nada, además está durmiendo'", señaló para 'Magaly TV'.

En conclusión, la esposa de Reimond Manco tomó la decisión de poner fin a su relación de más de 10 años en medio de la polémica generada por los recientes chats difundidos. El exfutbolista, por su parte, expresó su pesar por lo ocurrido y pidió respeto para su familia en este difícil momento.