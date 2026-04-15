Magaly Medina decepcionada con Reimond Manco tras escándalo por chats: "Hasta pinta de cura tenía"

Reimond Manco vuelve a estar en el ojo público tras la difusión de chats comprometedores. Esta vez, Magaly Medina no dudó en pronunciarse y dejó en claro su total decepción por el comportamiento del exfutbolista.

Magaly Medina recuerda que confió en él

Reimond Manco está en medio del escándalo tras la difusión de chats íntimos que lo comprometen. Por ello, Magaly Medina se mostró decepcionada del exfutbolista. La conductora de "Magaly TV La Firme" sorprendió al revelar que en algún momento creyó en el cambio de Manco. Incluso, lo había tenido en su programa y pensaba que estaba enfocado en su familia.

"Yo le creí, porque hasta pinta de cura tenía cuando yo lo entrevisté en mi podcast", dijo con firmeza, recordando la imagen que él proyectaba. "¿Qué hace que un hombre arriesgue su paz familiar, la estabilidad de un hogar, sus hijos, su esposa que confía en él, que no revise el celular?", cuestionó.

Según lo mostrado en televisión, Manco habría mantenido conversaciones subidas de tono en momentos en los que su esposa descansaba, lo que causó gran rechazo. Además, la conductora reveló que el exfutbolista habría intentado justificar su actitud de una manera que no convenció.

"Mientras su esposa está dormida, él está enviando ese tipo de contenido y pidiendo lo mismo", comentó Magaly, visiblemente incómoda. "Decía que tenía un matrimonio open, que nadie le revisaba el celular y que borraba todo. Se cree el más vivo del barrio. Vuelve a ser el Reimond Manco de hace muchísimos años", contó.

Magaly Medina cuestionó con firmeza la actitud del exfutbolista y dejó en claro que, para ella, no hay excusas frente a este tipo de comportamiento. Además, remarcó la importancia del respeto dentro de una relación.

"Esto nadie lo obliga a hacerlo. Si tú tienes respeto por tu esposa, por tus hijos, a tu hogar, tú no le estás enviando videos calentones y pidiendo que ella también te mande. Y después diciendole: 'Voy a tu casa, nos encontramos en un hotel'. Porque lo que está viendo ahí, quiere darle curso... No puedo entender un comportamiento así", señaló Magaly.

Asimismo, la conductora advirtió sobre las consecuencias de este tipo de acciones y cómo terminan exponiéndose públicamente. Incluso, fue tajante al referirse a quienes traicionan la confianza de sus parejas.

"No se dan cuenta estos hombres que las mujeres están ahí para que después ellas se jacten: 'Ah, yo salí con el esposo de ella, yo salí con él, que dice que es súper fiel'. Y lo exponen. Y bien hecho, porque son tontos. Porque al traicionar la confianza de su pareja, merecen cualquier cosa que les pase", dijo Magaly.

"Eso ya es infidelidad"

Magaly Medina fue clara y directa al dar su opinión sobre el caso. Para ella, este tipo de comportamiento no se puede minimizar. También lamentó el impacto que esto puede tener en su entorno familiar, especialmente en su esposa.

"Todo eso ya es traición, ya es infidelidad", afirmó. "Es mejor saber la verdad, sobre todo cuando se trata de alguien en quien confías", agregó.

En conclusión, Magaly Medina expresó su total decepción hacia Reimond Manco y dejó en claro que, para ella, no hay justificación ante los chats comprometedores con otra mujer, que no es su esposa. Sus palabras han reavivado la polémica y puesto nuevamente al exfutbolista en el centro de las críticas.