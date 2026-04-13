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Magaly lapida a Laura Spoya tras foto comprometedora con Sebastián Gálvez: "Si te descubren, asumes"

Magaly Medina arremetió contra Laura Spoya por no oficializar su relación con Sebastián Gálvez pese a las evidencias.

Magaly Medina criticó la actitud de Laura Spoya ante la prensa.
Magaly Medina criticó la actitud de Laura Spoya ante la prensa. (Composición Karibeña)
13/04/2026

Laura Spoya se encuentra en medio de polémica tras la difusión de una fotografía que dejaría entrever la relación que mantendría con Sebastián Gálvez. Frente a ello, Magaly Medina volvió a arremeter contra la exMiss Perú y la criticó duramente por no hacer oficial el vínculo, pese a las reiteradas señales de cercanía que han salido a la luz.

Magaly cuestiona a Laura Spoya por su silencio sobre Sebastián Gálvez

Semanas atrás, trascendió que Laura Spoya habría realizado una escapada a Jamaica junto al joven Sebastián Gálvez. Sin embargo, la polémica se intensificó luego de que el portal 'Show.pe' difundiera una imagen en la que ambos aparecen abrazados dentro de una piscina, lo que incrementó las sospechas de una posible relación sentimental.

Ante estas imágenes, Magaly Medina no dudó en pronunciarse y aseguró que la fotografía evidenciaría que el vínculo va más allá de una amistad. Según la conductora, la exMiss Perú habría intentado mantener el romance en reserva por vergüenza.

"No es un abrazo de amigo, de trabajador, es un abrazo en la piscina, un abrazo de hombre y mujer (...) Esto realmente es un indicativo de algo que ella quiere negar, no la oficializa porque seguramente se avergüenza de estar con un chibolo sin oficio ni beneficio, porque eso es lo que es, un chibolo que no sabemos ni qué hace, un chibolo cualquiera", comentó la 'Urraca'.

Por otro lado, Magaly también reaccionó a la respuesta de la conductora de 'Al sexto día' quien se mostró tajante al señalar que no tiene intención de oficializar ningún vínculo, afirmando que "no le da la gana". Frente a esta postura, la conductora de espectáculos cuestionó su actitud y le pidió asumir las consecuencias de sus actos.

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"Se pone bastante agresiva. Tú tienes que asumir las consecuencias de tus actos porque por algo eres adulta. Si te vas a Jamaica a esconderte con tu vacilón de turno, con tu saliente de turno, al que no quieres lucirlo porque te avergüenza, porque es muy chibolo, pero bueno, te gusta por otras cosas. Entonces, asumes; si te descubren, asumes que te estás dando un tentempié, un bocadito, un good time. Pero no te pones agresiva con las personas que solo intentamos hacer un trabajo", expresó, evidenciando su desacuerdo con la actitud de Spoya.

Laura Spoya habló sobre su 'colágeno'

Durante la reciente emisión de 'Al Sexto Día', Laura Spoya fue puesta en aprietos por Kurt Villavicencio, quien la invitó a pronunciarse sobre su cercanía con Sebastián Gálvez. En medio de los rumores, el presentador deslizó que no habría nada de malo en confirmar públicamente una relación con alguien menor.

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La exchica reality evitó dar mayores detalles sobre su situación sentimental. Sin embargo, dejó claro que no siente presión por hacer oficial ningún vínculo. Su respuesta generó diversas reacciones en el set y entre los televidentes.

"No tiene nada de malo que yo tenga una relación con alguien porque soy una mujer soltera hace tiempo. Sin embargo, tengo el derecho de oficializar y no oficializar a quien yo quiera", afirmó.

En ese contexto, Magaly Medina volvió a criticar a Laura Spoya por no oficializar su relación pese a los indicios, mientras que la conductora de 'La Manada' reafirmó que será ella quien decida cuándo y cómo hacerlo.

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