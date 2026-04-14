Magaly critica a Maju Mantilla tras su llanto por salidas de Gustavo con María Pía: "No me das lástima"

Maju Mantilla se quebró frente a la prensa al ser consultada por su aún esposo, Gustavo Salcedo, y su presunta relación con otra mujer. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la dura reacción de Magaly Medina, quien no tuvo reparos en criticarla en su programa.

Magaly Medina arremete contra Maju Mantilla

Magaly Medina no se guardó nada y criticó duramente a Maju Mantilla luego de verla quebrarse frente a la prensa por la situación con su aún esposo, Gustavo Salcedo. La conductora lanzó fuertes comentarios que no pasaron desapercibidos.

"¿Qué te pasa?, venir a santificarte, querer lloriquear. Yo detesto a la mujer que es lastimera, aquella que utiliza un drama personal o algo que le pase para intentar chantajear emocionalmente, para intentar que los demás le tengan lástima", dijo sin filtro.

Además, dejó claro que no siente pena por la exreina de belleza y cuestionó su actitud frente a esta situación. Incluso, fue más dura al referirse a su forma de mostrarse públicamente.

"No me das lástima, Maju Mantilla, me das cólera porque te veo con tu vocecita, tratando de querer ser empoderada y no lo eres", agregó.

La 'Urraca' también puso en duda el tipo de relación que mantienen Maju y Gustavo, dejando entrever que podría tratarse de un vínculo complicado. Mientras tanto, la historia entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue en el ojo público, sobre todo por las imágenes en las que ambos han sido vistos juntos pese a la polémica.

"¿Cuál será el rollo extraño, tóxico de estos dos en sus cabezas", comentó, generando aún más comentarios entre los televidentes.

Maju se quiebra en vivo y genera reacciones

Todo ocurrió cuando Maju llegó a su local de votación acompañada de Gustavo, en medio de rumores que ya apuntaban a que él estaría saliendo con la veterinaria María Pía Vallejos. La ex Miss Perú fue abordada por los reporteros y trató de evitar hablar del tema.

"Perdón, chicos, la verdad me encantaría hablar con ustedes, pero hay temas muy personales que no se cuentan, que se dicen en casa y no tengo por qué exponerlos", dijo con incomodidad.

Pero todo cambió cuando una reportera le confirmó que Gustavo ya había oficializado sus salidas. Maju no pudo contenerse y terminó rompiéndose frente a cámaras.

"Quiero que entiendan que yo no puedo estar hablando de mi vida. No puede ser. ¿Ustedes creen que no afectan todas estas cosas?", expresó con evidente tristeza.

En conclusión, el llanto de Maju Mantilla ha generado opiniones divididas, pero la reacción de Magaly Medina ha encendido aún más el tema. Con duras palabras, dejó clara su postura. Por ahora, esta historia sigue abierta y promete seguir dando de qué hablar en la farándula.