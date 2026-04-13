Maju Mantilla se quiebra luego que Gustavo Salcedo oficializara con María Pía: "¿Creen que no me afecta?"

Maju Mantilla no pudo contener las lágrimas luego de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, confirmara que está conociendo a otra persona. La conductora fue abordada por la prensa y terminó rompiéndose en vivo, dejando ver lo afectada que está por toda esta situación.

Maju Mantilla llora tras preguntas sobre Gustavo Salcedo

Maju Mantilla no pudo más y terminó llorando frente a cámaras luego de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, confirmara que está saliendo con María Pía Vallejos. La escena se dio cuando la conductora fue abordada por la prensa tras cumplir con su deber de votar. Ella asistió con Gustavo Salcedo, pero salió sola del lugar. Lo que parecía una entrevista más terminó en un momento muy sensible.

"(Gustavo nos ha confirmado que sí está saliendo con María Pía Vallejos. ¿Sí sabias?) Sí sabía", dijo, dejando claro que no era una sorpresa para ella.

Sin embargo, cuando los cuestionamientos continuaron, la situación cambió. Maju trató de mantener la calma y pidió que respeten su espacio.

"(¿Maju es tal vez una estrategia de marketing para lanzar tu proyecto? Porque la otra vez que los vimos fue luego de su conferencia) Perdón, chicas. Discúlpenme, de verdad que me encantaría conversar con ustedes. Pero hay temas muy personales que no se cuentan. Hay cosas que se dicen en casa, que se conversan y no tengo por qué exponerlas", expresó.

Aun así, los reporteros insistieron, lo que la incomodó más. La situación se volvió tensa y la actriz empezó a mostrarse cada vez más afectada por las preguntas.

"(¿Descartas que sea una estrategia de marketing? Hace unos días vimos a Gustavo con María Pía y mañana es tu estreno de "La Sustancia". Y hoy aparecen juntos. Él le da like a las publicaciones de ella) No quiero hablar más del tema. Siempre he entendido su trabajo, soy respetuosa con ustedes. Quiero que entiendan, por favor, que no puedo estar hablando todo el tiempo de mi vida", añadió.

La presión del momento terminó afectándola y no pudo contener las lágrimas. Con la voz temblando, dijo una frase que reflejó todo lo que estaba sintiendo.

"No puede ser. ¿Ustedes creen que no afectan todas estas cosas?", dijo Maju, quebrándose frente a cámaras.

La presentadora llevaba puestos lentes oscuros y se llevó la mano al pecho, visiblemente afectada. Este instante fue uno de los más comentados, ya que mostró su lado más vulnerable.

Cabe recordar que la pareja puso fin a su relación en 2025, pero aún mantienen un vínculo. Por eso, sus recientes apariciones juntos habían generado ilusión en algunos seguidores. Sin embargo, con esta nueva etapa, queda claro que cada uno está tomando su propio camino.

Gustavo confirma que está conociendo a María Pía Vallejos

Todo empezó cuando Gustavo Salcedo decidió hablar sobre su situación sentimental. Además, dejó claro que quiere darse una nueva oportunidad en el amor.

"He tenido la suerte de conocer a María Pía. Todo en su momento, la verdad que no hay que apurar las cosas y ver qué pasa", declaró en "Amor y Fuego". "Si a mí no me hubiera gustado María Pía, en su momento, seguramente no hubiera salido con ella... uno tiene libertad de conocer a alguien, de tener otras oportunidades", agregó.

Estas palabras sorprendieron a muchos, sobre todo porque días antes se le había visto junto a Maju en viajes, lo que hacía pensar en una posible reconciliación.

En conclusión, Maju Mantilla lloró en plena vía pública tras ser consultada sobre la nueva relación de Gustavo Salcedo, evidenciando lo difícil que es para ella esta situación. Su reacción mostró el impacto emocional que atraviesa en medio de la exposición mediática.