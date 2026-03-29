Alejandra Baigorria explota en transmisión por preguntas sobre ampay de Said Palao: "Moralistas"

Alejandra Baigorria enfrentó comentarios en plena transmisión en vivo luego de la difusión del ampay de Said Palao, donde fue captado junto a varias señoritas en Argentina. La empresaria no dudó en responder en el momento y dejó clara su postura frente a la polémica.

Alejandra Baigorria enfurece por comentarios sobre Said Palao

Alejandra Baigorria, fiel a su imagen de mujer emprendedora, continuó promocionando su nuevo proyecto 'Agarra tu gringa'; sin embargo, no pudo ignorar que los comentarios en el chat giraban en torno a la polémica de Said Palao y algunas críticas hacia su persona.

"Aquí están las perfectas, claro, se llaman moralistas, pero bueno, chicos, empezamos con el live", lanzó al inicio, evidenciando su incomodidad ante los comentarios sobre el ampay.

Esto no fue lo único que dijo la 'Gringa de Gamarra', ya que más adelante respondió a una seguidora que le advirtió sobre los mensajes, dejando en claro su fastidio por la insistencia del público en tocar el tema personal en lugar de su emprendimiento.

"Amiga, déjalos que tiren veneno, solo el de arriba se encarga. Déjelos que tiren todo el veneno del mundo. Yo no he matado a nadie, no he cometido ni un crimen, no he hecho absolutamente nada. Pero los moralistas, los que tienen la vida perfecta, esos escriben acá", dijo, marcando distancia frente a las críticas.

Aunque intentaba mantener la calma, Alejandra Baigorria volvió a enfurecerse y envió un contundente mensaje a quienes insistían en preguntarle por su pareja Said Palao y cuestionarla, en medio de rumores sobre una posible reconciliación.

"Voltéense, mírense un espejo y miren todo lo que han hecho en su vida. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo estoy trabajando aquí y los que quieren valorarlo, lo valoran, los que quieren ayudar al albergue, lo hacen. El que no quiere, se puede retirar o se puede ir a rascar las bolas y ya está", sentenció, dejando clara su molestia por la falta de atención a su rifa digital.

Alejandra Baigorria pone a Said Palao como gerente de su emprendimiento

Las críticas contra Alejandra Baigorria también se intensificaron luego de un informe presentado por Magaly Medina en su programa, donde se reveló que Said Palao sería el gerente general de su proyecto 'Agarra tu gringa'.

"Su socio es Said Palao, que además es el gerente general, el que dirige todo. Ella trata de jalarlo, ayudarlo, le pone el negocio. Como ella (Alejandra) es mayoritaria junto con el hermano, yo lo saco de la sociedad. ¿Por qué tienes que hacerlo con él después de lo que te hizo? Tú haces los negocios sola, no necesitas a Said", expresó la 'urraca', cuestionando la decisión de la empresaria.

Asimismo, también confirmó que Alejandra Baigorria registró oficialmente la empresa y lo designó como gerente el 13 de marzo, misma fecha en la que Said Palao fue captado en un yate en Argentina junto a otras mujeres.

"Ella tiene una vena empresarial que hay que admirar, sabe como hacer negocio, pero pone a Said como gerente. Justo inscribe la empresa en los registros públicos en ese día fatídico (día del ampay) Pon de gerente a tu hermano, a tu vecino, cualquiera es más confiable que Said. Un hombre que ya te engañó, te mintió. No se hace negocio con personas deshonestas", expresó.

Pese a los cuestionamientos, Alejandra Baigorria continúa enfocada en su faceta empresarial; sin embargo, la controversia sobre su aún esposo sigue vigente y mantiene el tema en el centro de la farándula nacional.