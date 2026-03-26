Peluchín tras viaje de Alejandra Baigorria sin Said Palao: "Un asiento para ella y otro para su maleta"

Alejandra Baigorria aún no ha tomado una decisión sobre su matrimonio tras las imágenes compartidas en el ampay a Argentina, y sobre cómo fue la despedida de soltero de Said Palao en Colombia. Es así como ahora, la empresaria decide alejarse y se va a Miami.

¡Rumbo a Miami sin Said Palao!

En el programa 'Amor y Fuego', el conductor Rodrigo González habló sobre la reciente publicación de Alejandra Baigorria en un avión luciendo completamente sola. Al parecer, la empresaria ha decidido continuar con sus planes de trabajo y alejarse de la polémica que su esposo Said Palao la puso tras ampay en Argentina con mujeres.

"Un asiento para ella y otra para su maleta, no vemos a Said Palao y esperemos que no esté camuflado ahí atrás, pero ¿Qué quiere decir? agarra un avión y se va a descansar a trabajar, ambas cosas. Alejandra agarró el avión, salió adelante", comentó al ver la fotografía de la empresaria.

Así mismo, 'Peluchín' deja en claro que aparentemente este sería un viaje de negocios ya programa para la 'rubia de Gamarra', ya que continuamente para viajando como empresaria, pero ahora también estaría aprovechando el momento para despejar la mente de toda la coyuntura en que está metida por Said Palao.

"Creemos que es un viaje de trabajo a Miami en Estados Unidos. Said se ha quedado, no se fue con Mario Irivarren. Si cuando Alejandra regrese, Said sigue en la casa o no, es un proceso que ya está en marcha, es lo que ha dicho Alejandra Baigorria", declaró.

¿Alejandra Baigorria alejándose de su esposo?

En otro momento, los reporteros del programa lograron entrevistar a Alejandra Baigorria antes de su viaje y le consultaron sobre haber captado a su esposo en su peluquería. Ante esto, la exchica reality señaló que estarían en un proceso porque aún están casados y para el conductor de TV podría ser una señal de separación.

"Soy yo o está soltando un poco las manos, sería guau, hay que ponerle un poco de velas más para que se le aclare la mente. Porque si es así Alejandra te apoyamos. Ese viaje que acaba de hacer que me imagino ya tenía previsto", comentó.

De esta manera, Rodrigo González comenta que el reciente viaje de Alejandra Baigorria estaría dando claridad para tomar una decisión y que viajara sin Said Palao, la ayudaría mucho. Además, mostrar que va sola y sus recientes declaraciones, podría indicar que dejaría a su esposo tras el ampay.