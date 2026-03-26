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Tefi Valenzuela apoya a Onelia Molina tras infidelidad de Mario Irivarren: "Merece que la quieran bien"

Tras enterarse de la infidelidad de su ex Mario Irivarren a Onelia Molina, Tefi Valenzuela decidió mostrar su apoyo a la odontóloga señalando que se merece alguien mejor.

Tefi Valenzuela apoya a Onelia Molina tras infidelidad de Mario Irivarren
Tefi Valenzuela apoya a Onelia Molina tras infidelidad de Mario Irivarren (Composición Karibeña)
26/03/2026

Onelia Molina ha decidido terminar con Mario Irivarren tras ver que le fue infiel en Argentina con otras mujeres. Es así como Tefi Valenzuela, que tuvo una relación con la 'calavera coqueta' hace muchos años, decidió mostrar su apoyo a la arequipeña. 

Tefi Valenzuela apoya a Onelia Molina

La joven Tefi Valenzuela se encuentra nuevamente en Lima para continuar con sus grabaciones con otros grupos, recordemos que ella está viviendo en Estados Unidos avanzando con su carrera musical. Justo llegó en medio del polémico ampay de su ex Mario Irivarren y decidió mandar un apoyo a Onelia Molina. 

"Yo trato de no dar opiniones, yo hablo con la persona que se tiene que hablar. Somos mujeres, somos arequipeñas. A mí me parece una chica, además de hermosa por dentro y por fuera, no necesita de nadie y merece que la quieran bien. Me encantó hablar con ella", declaró al programa de 'Amor y Fuego'.. 

Conversó con ella

Es así como la artista sorprendió al revelar que efectivamente conversó con la odontóloga después de lo que pasó a nivel nacional. Aunque ya se conocían antes, no dudó en darle un mensaje de apoyo y que ella ha pasado por algo similar al enfrentar la decepción de haber sido engañada, pero sostiene que saldrá adelante. 

"Logré conocerla en año nuevo que pasamos con ella, con Mario en Tulum y lo pasamos súper bien. Cuando paso todo esto (el ampay) le mandé un mensajito de apoyo porque yo he pasado por eso, la decepción de alguien que tú amas y se siente muy feo. Creo que tendría que haber un 'women power', para nada más", comentó. 

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Así mismo, Tefi Valenzuela no duda en elogiar a Onelia Molina señalando que es una mujer que fue mucho para Mario Irivarren en el programa de TV. Además, cree que si sigue sus propios principios, llegará a encontrar a un hombre que la ame y la sepa valorara como ella realmente se lo merece. 

"Yo creo que ella es una chica demasiado valiosa y como él dice 'no estuvo a la altura'. Yo sé que si ella sigue como es, linda, queriéndose, va encontrar un hombre que la sepa valorar", expresó finalmente. 

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De esta manera, la expareja de Mario Irivarren ha regresado a Lima justo en medio de la polémica señalando que Onelia Molina es una mujer muy valiosa que podrá salir sola adelante y no necesita de nadie, menos de la 'calavera coqueta'. Aunque, Tefi Valenzuela afirma que si sigue siendo firme con sus principios, podrá encontrar alguien que la ame de verdad. 

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