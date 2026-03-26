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Tefi Valenzuela opina sobre el ampay de su ex Mario Irivarren: "Al final todo lo que das, te regresa"

En una entrevista, Tefi Valenzuela decidió opinar sobre el reciente ampay de su expareja Mario Irivarren en Argentina señalando que nunca se debe dañar a alguien.

Tefi Valenzuela opina sobre el ampay de su ex Mario Irivarren
Tefi Valenzuela opina sobre el ampay de su ex Mario Irivarren (Composición Karibeña)
26/03/2026

El ampay de Mario Irivarren con sus amigos de 'EEG' ha causado un gran revuelo en la farándula peruana y en Argentina. Ahora, Tefi Valenzuela se encuentra nuevamente en el Perú desde Miami para grabar un tema, pero no duda en comentar sobre las acciones de su expareja. 

¿Tefi Valenzuela juzga a Mario Irivarren?

La joven Tefi Valenzuela está nuevamente en Perú y estuvo en una entrevista con el programa 'Amor y Fuego'. Aunque llegó para grabar su nuevo tema con Los Kipus, la artista respondió sobre el ampay de su ex Mario Irivarren con otras mujeres en Argentina cuando mantenía una relación amorosa con Onelia Molina

"A Mario no le he hablado, creo que aquí no hay que juzgar porque todos nos hemos equivocado en la vida. Con el tiempo uno va aprendiendo y cambiando, pero creo que relaciones de dos, los terceros salimos sobrando. Opinar de más sería tonto. En general chicos, no estén dañando el corazón porque al final todo lo que das, te regresa", señala la joven. 

Así mismo, señaló que prefiere no dar una opinión juzgadora contra la 'calavera coqueta', ya que ella también habría tenido algunas equivocaciones en su vida. Aún así señala que los involucrados han aprendido algo sea bueno o malo, pero recalcó que todo lo que das se te regresa, así que no deben hacer daño. 

"Es parte de la vida, seguro él (Mario) va aprender algo, ella (Onelia) va aprender algo. Todos cambiamos, pero quién soy yo para juzgar, imagínate cada tontera que he hecho antes", agregó la cantante ante el medio de televisión.  

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Sobre su relación pasada

Mario Irivarren y Stephanie Valenzuela conformaron una de las parejas más mediáticas de la farándula peruana. Aunque su relación duró solo unos meses, se mantuvieron alejados por varios años, pero hoy mantienen una gran amistad. Aunque su romance en 'Combate' se dio en 2012, han mantenido un vínculo cercano, protagonizando viajes juntos y TikToks cómplices, negando rumores de reconciliación y confirmando su buena amistad.

De esta manera, Mario Irivarren se encuentra nuevamente en la polémica por su vida amorosa donde faltó el respeto a su relación y Onelia Molina le terminó. Así mismo, su ex Tefi Valenzuela decidió opinar sobre ello señalando que no tiene por qué juzgarlo, ya que ella también ha cometido errores en su vida, pero advierte que todo el daño que uno hace a otros, al final termina regresando. 

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