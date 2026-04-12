Onelia Molina hablará de Mario Irivarren en podcast con Maju Mantilla: "Me he sentido muy triste"

Desde hace semanas, Onelia Molina ha decidido regresar a la soltería tras la infidelidad de Mario Irivarren y ha sido vista viajando con amigos cercanos. En una entrevista con Maju Mantilla, la chica reality ha contado la relación que tuvo con la 'calavera coqueta'.

Onelia Molina habla de Irivarren

Como se recuerda, Maju Mantilla se alejó de la televisión tras el escándalo de una supuesta infidelidad que acabó con su matrimonio. Ahora, la exreina de belleza incursiona al mundo digital en el podcast 'La Sustancia' y acaban de anunciar el lanzamiento de una nueva entrevista con invitada especial Onelia Molina.

En las primeras imágenes de avance, se puede ver solamente a la chica reality de 'Esto es Guerra', donde menciona que hablaría de su relación con Mario Irivarren y el daño que le causó el ampay con otras mujeres.

"Sí hubo momentos donde me he sentido muy triste, muy defraudada. Si tú no estás a mi altura y si no estás dispuesto a dar lo que yo también estoy dispuesta a dar por ti, pues simplemente ya no estás en mi vida", señala.

En otro momento, la joven odontóloga menciona que a pesar de haber perdonado en varias ocasiones, la han cambiado y no es la misma mujer que aguantaba, convirtiéndose en prioridad.

"Me equivocado, he perdonado, he disculpado, pero gracias a eso, el día de hoy es una Onelia que dice 'ya no más'", declara.

Sobre viaje con Kevin Díaz

Durante la conversación, los compañeros de Onelia no dudaron en consultarles sobre el viaje que realizaron a Tarapoto el último fin de semana junto al chico reality Leandro Cabello y su novia, lo que generó rumores de un posible viaje en parejas.

"La hemos pasado increíble, fue espectacular. Desde el día uno, ha sido uno de los viajes... yo he viajado por muchos lugares y lejos, pero este viaje a Tarapoto...", comentaba Onelia Molina, hasta que Kevin Díaz la interrumpió con un romántico comentario. "Es que no es el lugar, es la compañía", dijo, generando sorpresa en el set y alimentando más los rumores de romance.

Por su parte, Onelia Molina aseguró que se sintió muy cómoda durante el viaje y destacó la actitud protectora del modelo venezolano, señalando incluso detalles de su comportamiento durante la estadía.