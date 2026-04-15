Reimond Manco hace live con mujer que lo acusó tras escándalo por chats y admite: "Debí comportarme"

Reimond Manco decidió romper su silencio tras el escándalo por chats y lo hizo de una manera inesperada: en un live junto a Maydiel, la joven que lo acusó. En la transmisión, ambos hablaron del tema, pidieron disculpas y reconocieron errores.

Reimond Manco hace live con mujer que lo acusó y se disculpa

Reimond Manco se pronunció tras el escándalo por chats comprometedores, pero no lo hizo solo. El exfutbolista apareció en un live junto a Maydiel, la joven que lo acusó, y ambos hablaron sin filtro sobre lo ocurrido.

El momento sorprendió a todos, ya que lejos de enfrentarse, terminaron reconociendo errores y pidiendo disculpas en vivo. Sin embargo, también dejaron ver su molestia por la forma en que el tema salió a la luz.

El momento más fuerte llegó cuando ambos decidieron pedir disculpas públicamente. Maydiel fue la primera en hablar y admitió que actuó por impulso. Además, confesó que su actuar afectó a terceros.

"Te pido disculpas una vez más, amigo, porque sí me excedí, me dejé llevar por la cólera, pero es de humanos aceptar nuestros errores", dijo. "Yo conozco a su familia y por eso es que estoy muy avergonzada", agregó.

Reimond Manco también asumió su parte de responsabilidad y no dudó en reconocerlo. Incluso fue más allá y aceptó que pudo actuar mejor.

"A mí no me hace menos pedir disculpas por lo que hice en su momento y por lo que te conllevó a hacer todo esto. Lo importante es que estás aceptando que te equivocaste. Yo también, como te digo, en su momento, debí comportarme como lo que éramos, grandes amigos", expresó.

Manco cuestiona a Magaly TV y ella se retracta

Durante la transmisión, Manco cuestionó que el reportaje se haya emitido pese a que, según él, la joven ya no quería que se difunda el material. Esto, aseguró, afectó a varias personas. Por su parte, Maydiel confirmó que intentó evitar que el contenido saliera al aire

"Obviamente intentaste parar el reportaje, pero lo que me pareció raro es que ellos hagan caso omiso a tu decir que no dabas autorización, incluso de una manera prepotente te dijeron: 'No, este, eso ya está'", comentó Manco. "Les escribí a todos. Fui clara, que no autorizaba, fue la palabra que usé, en que nada de esto se emita. Ni todo lo que envié hace dos meses, porque vuelvo y repito, eso fue hace dos meses, ni tampoco la entrevista que di. Reaccioné, entré en razón", explicó ella.

Durante el live, ambos coincidieron en que todo se salió de control y que ahora buscan dejar atrás la polémica. Maydiel incluso confesó que usó el material por enojo.

"Los videos, vuelvo y repito, los saqué de un grupo de WhatsApp de varones donde yo estaba como administradora. Ahí entre los varones se mandan cosas. Bueno, simplemente saqué lo que me interesaba, que era el pack de Reimond, que me servía para fregarlo. Ay, amigo, discúlpame, porque hasta chipi te dije. Qué horror, Dios mío. De verdad que me fui de lanza", contó.

El exfutbolista tomó estas palabras con calma y reiteró su intención de cerrar el tema sin generar más polémica. Además, reconoció sus errores y pidió disculpas nuevamente por lo ocurrido.

"No, tranquila, no pasa nada. Lo importante es que estás aceptando que te equivocaste. Yo también, como te digo, en su momento, debí comportarme como lo que éramos, grandes amigos. Y no confié en ti y la cagué y te pedí disculpas y te las vuelvo a pedir. A mí no me hace menos pedir disculpas por lo que hice en su momento y por lo que te conllevó a hacer todo esto", concluyó.

En conclusión, el live entre Reimond Manco y Maydiel ha cambiado el rumbo del escándalo. Ambos aceptaron errores y pidieron disculpas, pero la polémica sigue presente. Por ahora, intentan dar vuelta a la página, aunque la historia todavía genera muchas reacciones.