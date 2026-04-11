Alejandra Baigorria deja el país con su familia por importante razón, ¿sin Said Palao?: "Nos fuimos"

En medio de la polémica, Alejandra Baigorria volvió a dar que hablar. La conocida 'Gringa de Gamarra' sorprendió al salir del país junto a su familia, pero sin aparentemente la compañía de su esposo Said Palao. Este viaje llega justo después del escándalo por el ampay del chico reality en Argentina, lo que hizo que muchos se preguntaran qué estaba pasando en su relación.

Alejandra Baigorria viaja a Madrid con su familia sin Said Palao

Alejandra Baigorria volvió a estar en el ojo público tras anunciar que salió del Perú junto a su familia. Lo que más llamó la atención fue que en este viaje no aparece en fotos su esposo, Said Palao, justo en medio de la polémica por el ampay en Argentina.

A través de sus redes sociales, Alejandra compartió una foto con sus maletas y confirmó su destino. Lejos de cualquier drama, explicó que este viaje tiene un motivo muy importante en su vida.

"Y nos fuimos a Madrid porque voy a recibir un premio internacional como empresaria", escribió emocionada.

Alejandra Baigorria viaje a España con su familia sin Said Palao. (Instagram)

Aunque al inicio no se le vio con su papá, Alejandra aclaró que él llegará después para acompañarla en este momento tan especial. En la anterior publicación se le vio junto a su mamá Verónica Alcalá y su hermano Sergio Baigorria.

"Mi papá llegará después para verme triunfar. De Perú para el mundo", comentó en otra historia de Instagram.

Viaja con su equipo y cumple sueños

La popular 'Gringa de Gamarra' se mostró feliz y orgullosa, dejando claro que este paso representa un logro muy importante en su carrera. Más adelante, la influencer dio más detalles y dejó en claro que este viaje no es cualquier paseo.

"Quiero contarles que este no es un viaje cualquiera, es un viaje especial. Estamos en Madrid, hemos venido en familia y vamos a celebrar una entrega de un premio increíble que me van a hacer a mí. De tanto trabajo, disciplina y constancia", expresó.

Con mucha emoción, Alejandra recordó todo el camino que ha recorrido para llegar a este momento y destacó el esfuerzo que hay detrás de este logro. Además, resaltó el crecimiento de su proyecto y el impacto que ha tenido en muchas mujeres.

"Son siete años creando un equipo, una comunidad de mujeres emprendedoras, enseñándoles a trabajar juntas de la mano conmigo en el Team AB", agregó.

Pero eso no es todo. La empresaria sorprendió al revelar que no solo viajó con su familia, sino también con parte de su equipo de trabajo. Incluso, destacó que muchas de ellas están viviendo una experiencia única.

"Y es por eso que en este viaje no solamente vengo con mi familia para esta gran premiación, sino vengo con 30 mujeres que se lograron ganar este viaje a base de su trabajo y esfuerzo de mi gran equipo del Team AB y Nu skin", contó. "Vienen desde todas partes de Perú, algunas son su primer viaje, nunca se han subido en avión y para mí es un orgullo estar aquí", dijo con emoción.

Además, presentó a dos trabajadoras de Juliaca que están viviendo su primer viaje internacional gracias a su esfuerzo: una lo logró en solo tres meses y la otra en mes y medio. Luego, compartió que ya se encuentra en Madrid, disfrutando esta experiencia internacional junto a su equipo.

Lo que sigue generando dudas es la ausencia en fotos de Said Palao. Sobre todo porque el viaje ocurre a pocos días de su aniversario de matrimonio: 26 de abril. Por ahora, Alejandra ha decidido no hablar del tema y enfocarse en lo positivo. No ha dado detalles sobre su relación, lo que deja abierta la incógnita.

En conclusión, Alejandra Baigorria vive un momento importante en su carrera con este reconocimiento internacional, acompañada de su familia y su equipo. Sin embargo, la aparente ausencia de Said Palao en este viaje sigue generando dudas en medio de la polémica. Por ahora, la empresaria prefiere enfocarse en sus logros, mientras su situación personal continúa siendo tema de conversación.