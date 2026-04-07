Alejandra Baigorria disfruta en yate y Onelia Molina se luce en Tarapoto: ¡Al mismo estilo que Said y Mario!

La polémica entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina continúa generando titulares luego del ampay protagonizado por Mario Irivarren y Said Palao en Argentina. En medio de este contexto, ambas figuras decidieron tomar distancia y disfrutar por separado del feriado largo de Semana Santa, aunque sus movimientos no pasaron desapercibidos.

Viajes separados en medio de la polémica

Durante el reciente feriado largo, Onelia Molina fue captada en la ciudad de Tarapoto, donde disfrutó de diversas actividades junto a amistades y acompañada de Kevin Díaz. La modelo compartió momentos en espacios turísticos y locales nocturnos, en una escapada que coincidió con la decisión de varios integrantes de "Esto es Guerra" de tomar rumbos distintos.

En paralelo, Alejandra Baigorria viajó al norte del país en compañía de su familia. La empresaria participó en actividades recreativas en la playa y compartió parte de su experiencia en redes sociales. Sin embargo, llamó la atención que Said Palao permaneciera en Lima, lo que marcó una clara diferencia en sus planes durante estas fechas.

Por su parte, Mario Irivarren optó por un destino internacional en el Caribe, donde se dejó ver junto a amigos, confirmando que cada uno de los involucrados en la controversia decidió tomar distancia y evitar coincidencias en medio del revuelo mediático.

Alejandra Baigorria marca distancia tras declaraciones de Onelia

En declaraciones brindadas al programa "Amor y Fuego", Baigorria expresó su incomodidad luego de que Onelia Molina hiciera públicos detalles de la conversación que ambas sostuvieron. La empresaria dejó en claro que su acercamiento no tuvo ninguna intención negativa y que, por el contrario, buscó actuar de buena fe.

"Yo creo que si hubo en algún momento una buena intención de mi parte, pues ahí está y se ve claramente cuáles fueron mis intenciones", sostuvo.

Además, enfatizó que no mantiene conflictos personales, aunque advirtió que no permitirá que se vulnere su posición ni su imagen.

"Yo no tengo nada en contra de nadie, pero tampoco voy a permitir que pasen por encima mío. Yo sabré tomar cuáles son mis medidas y qué cosas, con quién sí y con quién no", afirmó con firmeza.

Sus declaraciones dejan entrever que la empresaria tomará decisiones respecto a su entorno y a las personas con las que decide relacionarse, marcando así un límite en medio de la controversia.

En conclusión, la disputa entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina sigue generando interés en el espectáculo. Aunque ambas tomaron distancia con viajes por separado, las recientes declaraciones evidencian que el conflicto no se ha resuelto. El tema permanece abierto y podría sumar nuevos episodios.