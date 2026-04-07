Diana Sánchez anuncia que será madre tras difícil tratamiento de su esposo: "Nos dieron luz verde"

Diana Sánchez decidió abrir su corazón y compartir su deseo de convertirse en madre. La exintegrante de realities atraviesa una etapa compleja por la enfermedad de su esposo, Dan Guido, quien lucha contra la leucemia. Pese a ello, la pareja recibió una noticia alentadora que renovó sus esperanzas de formar una familia.

Diana Sánchez y su ilusión por la maternidad

Durante una entrevista con El Comercio, Diana Sánchez no ocultó su emoción al hablar sobre esta nueva etapa que espera iniciar pronto. La conductora explicó que, pese a las dificultades, ambos han comenzado a organizar el proceso para intentar convertirse en padres.

"Sí está en mis planes la maternidad, mi esposo sigue con una quimioterapia de 2 veces por semana, hace ya más de un año, casi dos, nos han dado como una luz verde para poder intentarlo. El tema es que por cuestiones del medicamento que toma es un poco complicado hacerlo de la manera natural, hemos optado y estamos organizando hasta fechas para que esto se pueda dar", contó Diana Sánchez.

La presentadora también adelantó que viajará a Nueva York para reencontrarse con su esposo, lo que marcaría un momento clave en este proceso. Incluso, dejó entrever que este 2026 podría traer una noticia muy esperada para ambos.

"Ya hemos avanzado en ciertas cosas, espero que terminando mi etapa de Yo Soy, me estoy yendo a Nueva York un tiempo y ahí yo pueda dar una buena noticia de que la familia creció", anunció.

sus declaraciones reflejan no solo ilusión, sino también la fortaleza con la que ha enfrentado esta etapa junto a su pareja.

@rkt696 Diana Sánchez habla sobre la posiblidad de ser mamá ♬ sonido original - rkt696

Diana Sánchez aclara su relación con Mario Hart

En el podcast 'Sin más que decir', Diana Sánchez fue consultada sobre algunos rumores que se corría entre la zona de producción del programa reality 'Combate'. Según comentó el productor, Alejandra Baigorria que sí tuvo una relación con Mario Hart, señaló que sí había aquellos rumores de su amiga con su ex.

"¿Tuviste o no tuviste algo con Mario Hart?", le preguntaron, y Diana dijo: "Sí, con él y con todos para que estén tranquilos. Es más voy a pedirle a Mario Hart porque hasta el día de hoy tengo 39 años y me siguen relacionando contigo 'rata asquerosa', pásame mi pensión de manutención, mis regalías porque tú y yo hemos tenido una relación ficticia, pero lo hemos tenido, así que cumples"

La joven dejó en claro que mantenían una buena amistad en el reality y que también era cercana a otros compañeros. En ese sentido, señaló que siempre lo quiso como amigo y, entre bromas, aseguró que no tendría una relación con alguien del programa porque no eran aptos para un noviazgo.

"Todo el mundo creía que tuve algo con Mario, siempre lo he querido como un amigo, nos hemos llevado súper bien, andaba de arriba y abajo con él y con Pantera, luego estaba Israel que yo quería todo, pero él nada. ¿Tú crees que puedes tener una relación con cualquiera de estos insectos de los realitys? son una porquería", expresó la joven entre risas y bromas en el podcast en vivo.

En conclusión, Diana Sánchez atraviesa un momento decisivo en su vida personal. Mientras enfrenta junto a su esposo una dura situación, mantiene la esperanza de formar una familia. Sus declaraciones reflejan fortaleza y optimismo. Además, aclara episodios del pasado con humor, enfocada en una nueva etapa llena de ilusión.