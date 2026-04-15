Marisol corretea a hombre y protagoniza pelea callejera tras discusión en El Polo: "La insultó"

Marisol está en el ojo de la tormenta tras protagonizar una fuerte pelea en plena vía pública en la avenida El Polo, en Monterrico. Las imágenes del incidente ya circulan en redes y han generado todo tipo de reacciones.

Marisol protagoniza pelea callejera en El Polo

Marisol, la conocida 'Faraona de la cumbia', protagonizó una fuerte pelea callejera en la avenida El Polo, en Monterrico. El hecho fue captado en video y ya viene dando la vuelta en redes. En las imágenes difundidas por "Q'Bochinche", se ve a la cantante fuera de sí, correteando a un hombre en plena vía pública y lanzándole varios manotazos.

La escena ha generado sorpresa entre sus seguidores. Según lo contado por Samuel Suárez, el problema se habría originado por un tema con el vehículo de la artista, que estaba estacionado en una zona que impedía el paso.

"Marisol había lanzado una canción junto al hijo de Manolo Rojas. Estaba en un karaoke y el señor es un vallet parking de El Polo. Ella se pelea porque al parecer, había habido un problema cuando baja para retirarse y el vallet parking. Hubo un problema con su auto, pueden ser mil cosas, pero su reacción es pelearse con él. Ella baja, lo corretea y ocurre este bochornoso acto de agresión", relató.

Todo esto habría ocurrido luego de que la cantante saliera de un karaoke en la zona. El video no tardó en viralizarse y ha desatado una ola de comentarios divididos entre quienes la critican por su reacción y quienes piden conocer toda la versión de los hechos.

La versión del trabajador

De acuerdo al acta policial, el trabajador identificado como Manuel Molleda intentó ubicar al dueño del vehículo para que lo retire, ya que estaba bloqueando el tránsito. Cuando Marisol volvió para irse, la situación se complicó.

"Empezó a proferir comentarios como 'ustedes son dueños de la pista', mientas él le reclamó por haber estacionado el vehículo obstaculizando el libre tránsito y ella empezó con la agresión física, con arañones en el rostro y golpes con un celular en la cabeza", indica el documento.

El hombre también señaló que intentó retirarse, pero la cantante continuó con los insultos. En medio del conflicto, él reaccionó golpeando el auto.

La versión de Marisol

Por su lado, Marisol dio su declaración y aseguró que fue víctima de insultos antes de reaccionar. Según contó, el hombre le gritó palabras ofensivas cuando intentaba retirarse del lugar.

"Al retirarse nuevamente escuchó otra expresión ofensiva, regresó para increparlo y la insultó con palabras soeces y adjetivos discriminatorios, como 'chola, serrana de mier...', razón por la cuál reacción propinándole una cachetada", señala el acta.

Además, la artista indicó que incluso fue a verificar si el sujeto trabajaba en el lugar. Sin embargo, le dijeron que no formaba parte del personal.

En conclusión, la pelea entre Marisol y el trabajador ha causado gran revuelo. Mientras cada uno tiene su versión, lo cierto es que el caso ya está en manos de la Policía. La cantante ahora enfrenta críticas por su reacción en un hecho que sigue dando de qué hablar.