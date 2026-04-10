Marisol responde a Magaly Medina tras duras críticas a su look en videoclip: "Eso se llama bullying"

'La Faraona de la Cumbia', Marisol, se convirtió en el centro de la polémica luego de recibir duras críticas por su look en su más reciente videoclip, donde Magaly Medina fue una de las más severas al cuestionar tanto su vestuario como su aspecto físico. Ante ello, la cantante decidió pronunciarse y salir al frente para defenderse.

Marisol se pronuncia tras críticas de Magaly Medina

Marisol sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de una nueva versión de su tema "Si me ibas a dejar", ahora en ritmo de reguetón. En el videoclip, la cantante dejó atrás su característico estilo dorado para lucir un look más urbano, top y shorts negros, lentes oscuros y trenzas con hilos fucsia, marcando un cambio radical en su imagen habitual.

Sin embargo, su nuevo estilo generó diversas críticas en redes y también en televisión, siendo Magaly Medina una de las más duras al cuestionar su vestuario y aspecto físico. Ante ello, la 'Faraona de la cumbia' decidió responder en una conversación con 'Amor y fuego', dejando en claro que este tipo de comentarios no afectan su carrera ni su vida personal.

"Ayer me dieron unos minutos en un programa donde hablaron de mi físico, de mi vestuario, de mi edad. Yo soy una persona que ha aprendido a no hacer caso a los comentarios que no me suman en mi carrera y en mi vida. Soy una mujer que se acepta cómo es, a mí los malos comentarios no me afectan", sentenció.

Asimismo, la cantante defendió su derecho a vestir como desee sin importar su edad o contextura física, cuestionando que este tipo de críticas provengan incluso de otras mujeres. En ese sentido, remarcó la importancia de no juzgar el cuerpo de nadie.

"Tengo que tener el cuerpo perfecto para usar un vestuario. O sea si estoy llenita o gordita, no puedo usar un vestuario porque eso es malo supuestamente. Muchas veces la crítica viene de una mujer a otra mujer. Nunca se debe criticar el cuerpo de otra mujer, jamás", acotó.

Marisol manda mensaje a Magaly

Siguiendo con su relato, Marisol señaló que los comentarios de Magaly Medina fueron desatinados y consideró que la 'urraca' estaría fomentando el acoso en su contra por su apariencia.

"Una señora se ocupó de hablar de mí porque es dueña de su programa. Me ha criticado duro, de mi vestuario, de mi cuerpo, que parezco un saco de papa. O sea que las gorditas no podemos usar un shortcito. Eso se llama prácticamente bullying, pero tampoco me importa lo que digan los demás", sentenció.

Asimismo, la cantante de cumbia sostuvo que este tipo de opiniones no deberían tener espacio en los medios, ya que podrían convertirse en un mal ejemplo para las nuevas generaciones. En esa línea, le aconsejó a Magaly ver cómo en otros países no se juzgan los cuerpos de las mujeres.

"Esa opinión está fuera de lugar. La invito a esa persona que se vaya a las playas de Miami y Brasil, donde las mujeres usan bikinis, hay gorditas, de todo tipo de cuerpo y nadie le dice nada", sentenció la Faraona.

En conclusión, Marisol respondió a las críticas de Magaly Medina, dejando en claro que seguirá vistiéndose como ella se siente cómoda y sin dejarse influenciar por comentarios sobre su apariencia.