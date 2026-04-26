Magaly Medina presume su nueva casa junto a su esposo Alfredo Zambrano: "Estoy disfrutando"

Magaly Medina volvió a captar la atención en redes al mostrar su nueva casa junto a su esposo Alfredo Zambrano. La conductora compartió imágenes de su moderno inmueble, generando reacciones y felicitaciones por este nuevo paso en su vida.

Magaly Medina muestra su nueva casa y responde a críticas

En un video difundido en TikTok, Magaly Medina se mostró relajada y feliz mientras recorría algunos ambientes de su hogar. Desde amplios espacios hasta una vista privilegiada de la ciudad de Lima, la periodista evidenció el resultado de un proceso que, según sus propias palabras, implicó esfuerzo y trabajo constante.

"Cuando me preguntan por qué ando feliz como lombriz, es porque estoy disfrutando de mi casita nueva", escribió la conductora de Magaly TV La Firme, dejando en claro el entusiasmo que siente por esta nueva etapa.

Las imágenes revelaron una cocina completamente equipada, mobiliario elegante destinado a exhibir vajilla y copas, así como una refrigeradora abastecida con champagne y vinos. Además, el inmueble cuenta con áreas verdes y una piscina, lo que refuerza la idea de un espacio pensado para el confort y el descanso.

Ante los comentarios de algunos usuarios que atribuían la compra únicamente a su trabajo, Magaly Medina respondió de forma directa y destacó el aporte de su pareja.

"¡Y el de mi esposo! Esta casa la compramos e hicimos los dos", afirmó, subrayando el trabajo en equipo que mantiene con Zambrano.

Sin embargo, pese a la curiosidad del público, la conductora optó por no mostrar todos los rincones de su vivienda. Cuando le solicitaron un recorrido completo, dejó en claro su postura:

"¡No quiero exponerla a las malas vibraciones! Hay mucha envidia", expresó, marcando distancia frente a la exposición total de su vida privada.

Alfredo Zambrano sorprende al promocionar el programa desde su notaría

El protagonismo de la pareja también se trasladó a otro episodio que rápidamente se volvió viral. Alfredo Zambrano llamó la atención al utilizar la azotea de su notaría como plataforma publicitaria para promocionar el programa de su esposa.

En un video difundido en TikTok, se observa una pantalla LED instalada en la parte superior del local, donde aparece Magaly Medina bailando en el set de televisión bajo el eslogan de su espacio. La acción fue interpretada por muchos como un gesto de apoyo y complicidad profesional.

El clip generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron la iniciativa del notario. "Quédate donde tu esposo notario use su azotea para promocionar tu programa de TV", fue la frase que acompañó la publicación y que impulsó su viralización.

El gesto no solo evidenció el respaldo de Zambrano hacia la carrera de su esposa, sino también la manera en que ambos integran sus proyectos personales y profesionales, reforzando la imagen de una pareja sólida.

@lanoticiaperu #Espectáculos | 📺💖 Magaly Medina genera reacciones tras gesto de Alfredo Zambrano en apoyo a su programa Un video viral en TikTok mostró que la notaría de Alfredo Zambrano utiliza su azotea para promocionar Magaly TV La Firme 📡, donde incluso se proyecta la imagen de Magaly Medina en pantalla. El detalle no pasó desapercibido en redes, donde usuarios resaltaron el gesto como una muestra de apoyo hacia la conductora 💑✨. #MagalyMedina #AlfredoZambrano #MagalyTVLaFirme 📺🔥 ♬ sonido original - La Noticia Perú

En conclusión, Magaly Medina y Alfredo Zambrano atraviesan una etapa de estabilidad y crecimiento. La presentación de su nueva casa refleja años de trabajo conjunto, mientras que su dinámica evidencia apoyo mutuo. Aunque reserva parte de su vida privada, la conductora comparte sus logros y mantiene cercanía con su público.