Mario Irivarren responde a Israel Dreyfus por decir que ganaba S/40 mil: "No se habla del sueldo ajeno"

Mario Irivarren no se quedó callado y respondió con todo luego de que Israel Dreyfus revelara los supuestos sueldos de los integrantes de "La Manada". El comentario no cayó nada bien y terminó generando incomodidad en pleno programa.

Mario Irivarren contra Israel Dreyfus por revelar supuesto sueldo

El exchico reality Mario Irivarren rompió su silencio y respondió tras la controversia que generó Israel Dreyfus, quien reveló los supuestos sueldos de los integrantes de "La Manada". El tema no pasó desapercibido y terminó incomodando a más de uno.

Todo comenzó cuando Dreyfus, en el podcast "Sin más que decir", comentó que algunos miembros del grupo estarían ganando cerca de 40 mil soles mensuales. Aunque al inicio no hubo respuesta, días después el tema explotó en vivo.

Durante una edición del 24 de abril de "La Manada", Mario Irivarren y Gerardo Pe decidieron hablar sin filtros. Ambos coincidieron en que no fue correcto ventilar ese tipo de información. Gerardo fue el primero en reaccionar, con su estilo directo y en tono de broma, pero dejando clara su molestia.

"Me escriben para pedirme plata. Israel de mier**, te voy a mat**. Cualquiera de estos días me cruzo con Israel, le meto una tronqueada, vas a ver. Por andar hablando huevad**", señaló Gerardo Pe.

Mario, por su parte, se mostró más incómodo y explicó que la situación le ha traído consecuencias, sobre todo por los comentarios y especulaciones que han surgido. También aprovechó para marcar un límite y defender su privacidad.

"Todo el mundo me pregunta: '¿Verdad que ganan eso?' o '¿Verdad que ganan 40,000?'. Gente, no se habla del sueldo ajeno. Es una mala costumbre, hermano. Eso es información privada", señaló.

"No es información relevante"

El exchico reality fue claro en marcar distancia con ese tipo de comentarios. Para él, hablar de sueldos no debería ser tema público, mucho menos en el contexto actual. Gerardo también lanzó una crítica más fuerte contra Dreyfus.

"Eres duro y envidioso encima, lanzas ahí tu veneno, tus comentarios pasivos agresivos y eso está mal, hermano", señaló Gerardo Pe.

En esa misma línea, Mario cuestionó el interés del público en estos temas. Además, dejó en claro que no piensa revelar cuánto gana, sobre todo por seguridad.

"Por último, si ganamos 10 soles o ganamos 50.000, ¿a quién caraj** le importa? ¿Por qué tiene que ser información relevante? No entiendo", expresó. "¿Por qué sería información relevante? ¿Por qué lo comentaría? Es más, si fuera cierto, con menos motivo deberían decirlo, porque a ver, tampoco es que vivimos en Suiza. No vivimos en el país más seguro del mundo", agregó.

La polémica no tardó en llegar a redes sociales, donde muchos usuarios debatieron sobre si está bien o mal hablar de sueldos en público. Algunos apoyaron a Mario, mientras que otros tomaron el tema con humor. Por ahora, Israel Dreyfus no ha vuelto a pronunciarse sobre lo ocurrido. Sin embargo, sus declaraciones siguen generando comentarios dentro y fuera del programa.

En conclusión, Mario Irivarren dejó en claro que no está de acuerdo con que Israel Dreyfus haya expuesto los sueldos de los integrantes de "La Manada". Para él, ese tipo de información debe mantenerse en privado, no solo por respeto, sino también por seguridad. Mientras la polémica continúa en redes, el exchico reality marcó distancia y pidió poner límites a este tipo de comentarios.