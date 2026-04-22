¿Mario Irivarren busca cerrar ciclos con Onelia Molina como lo hizo con Vania Bludau? Esto dijo

Hace más de un mes, Onelia Molina dio por terminada su relación con Mario Irivarren tras ser ampayado en Argentina con otras mujeres en una fiesta de despedida de soltero. Ahora, la 'calavera coqueta' responde si buscaría cerrar ciclos con la odontóloga.

¿Mario Irivarren piensa regresar a la TV?

El programa 'Amor y Fuego' fue en busca de Mario Irivarren tras abrir un nuevo proyecto de negocio. Es así como el reportero le consultó sobre la posibilidad de regresar a la televisión, como anteriormente lo hizo en 'Esto es Guerra' donde reconquistó a Onelia Molina. Aunque, el exchico reality señala que no está próximo a sus planes.

"No está en mis planes ahora, no escupo al cielo porque uno nunca sabe lo que pueda pasar", declaró ante el medio.

¿Piensa cerrar ciclos con Onelia Molina?

Como se recuerda, en la boda de Alejandra Baigorria, Mario Irivarren trató de conversar con su ex Vania Bludau para cerrar ciclos causando la molestia de la odontóloga, terminando su relación por primera vez.

Durante la conversación, el reportero no dudó en consultarle sobre un posible acercamiento hacia su expareja Onelia Molina, como lo hizo en el pasado con Vania Bludau. Ante esto, la 'calavera coqueta' expresó fuertemente sobre su intimidad ante los medios.

"En un tiempo quisiste cerrar ciclos con Vania, de repente has buscado cerrar ciclos con Onelia o todavía no se ha dado?", le consultó, y Mario dijo: "Ustedes saben que con mis temas personales soy bastante hermético. No me gusta dar el mínimo detalle sobre mi vida, de cómo estoy o cómo me siento. Siempre voy a mantener eso en estricto privado".

Así mismo, le consultaron a Mario Irivarren si llegó a conversar con Alejandra Baigorria después del ampay de Argentina, donde también estuvo Said Palao, esposo de la empresaria. Ante esto, el exchico reality prefirió guardar distancia.

"¿Pudiste hablar con Alejandra después de lo que pasó?", le preguntaron, y él respondió: "Temas personales y mediáticos, no opino". En ese sentido, Irivarren ha preferido callar y señalar que guardará su vida privada de los medios tras el escándalo.

De esta manera, Mario Irivarren deja en claro que sigue enfocado en sus nuevos proyectos y desea por el momento, mantener su vida en privado tras todo el escándalo del ampay en Argentina donde fue infiel a Onelia Molina dando por terminado su relación amorosa. Hasta el momento, no parece haber indicios de querer una reconciliación con la odontóloga.