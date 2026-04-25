Abogado de Magaly Medina revela irregularidades tras garantías a Yahaira Plasencia: "Eso es grave"

El enfrentamiento entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina suma un nuevo episodio que podría cambiar el rumbo del caso. Tras las garantías personales otorgadas por la Prefectura de Lima a la salsera, la defensa de la periodista cuestionó el procedimiento y advirtió presuntas irregularidades.

Abogado de Magaly cuestiona informe psicosocial presentado por Yahaira

Durante sus declaraciones, el letrado de la conductora puso en duda la validez del documento que permitió a Yahaira acceder a garantías. Según explicó, el informe psicosocial presentado no habría sido elaborado por una profesional en psicología, sino por una trabajadora social, lo que a su juicio invalida sus conclusiones.

"Esta trabajadora social ha concluido que (Yahaira) tiene ansiedad, afectación emocional, disminución en sus ánimos, estrés y una serie de cosas. Pero una trabajadora social no tiene ninguna herramienta, ni principio de idoneidad ni competencia profesional, para emitir un informe psicosocial", sostuvo el abogado, marcando distancia con el sustento técnico del documento.

Ugaz remarcó que este punto resulta clave, ya que la Prefectura habría tomado una decisión basándose en un informe que, desde su perspectiva, no cumple con los requisitos profesionales necesarios.

"Acá lo que sucede es que, en el caso de la señorita Yahaira ha ido una trabajadora social y le ha emitido un informe psicosocial, donde evidencia afectación psicológica. Eso es grave y, sin embargo, la Prefectura ha entendido que ese documento puede superar las excepciones como si estuviera en peligro su vida", sentenció.

En la misma línea, Magaly Medina no ocultó su postura crítica frente a la situación. Durante su programa, cuestionó el uso de este tipo de mecanismos en casos que, según ella, no representarían un riesgo real.

"Una Prefectura no es un consultorio psicológico... si son tan susceptibles, que se retiren del medio artístico, porque este medio es duro", expresó la periodista, generando nuevas reacciones en el ámbito mediático.

Nueva polémica por exabogado de Magaly Medina

El conflicto no solo se limita al tema de las garantías personales. Otro punto que encendió la polémica involucra a Iván Paredes, exabogado de Magaly Medina, quien actualmente asumió la defensa de Yahaira Plasencia en el proceso por difamación agravada.

El doctor Ugaz señaló que esta situación representa una grave falta ética y legal, ya que, según indicó, el letrado habría vulnerado principios fundamentales de la profesión al pasar de defender a una parte a representar a la contraparte en un caso relacionado.

"Obviamente que está íntimamente relacionado, pero además ha sido denunciado porque ha violado los principios de lealtad para con su cliente y su excliente y eso nunca se pierde. Ha violado el principio de probidad, de honestidad y además ha violado el secreto profesional", afirmó.

Asimismo, el abogado adelantó que tomarán acciones legales contra Paredes, argumentando que sus recientes declaraciones agravan aún más la situación. Según explicó, el hecho de que el exdefensor haya insinuado que podría revelar información privada constituye una falta grave.

"De tal manera que esperamos que esta situación, más aún cuando ha salido a decir que él va a revelar un sinnúmero de cosas que ha tenido relaciones con tu persona, eso agrava más su situación y también va a ser denunciado penalmente por violación al secreto profesional", precisó.

En conclusión, el caso entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina sigue escalando y suma elementos que podrían cambiar su rumbo legal. Las declaraciones del abogado de la conductora cuestionan las garantías otorgadas, mientras el conflicto con el exabogado añade tensión.