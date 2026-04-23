Yahaira Plasencia obtiene garantías personales contra Magaly Medina: "Para que cese la violencia psicológica"

El conflicto entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina suma un nuevo capítulo tras la reciente decisión de la Prefectura de Lima. En medio de un proceso legal que ambas mantienen desde hace tiempo, la salsera anunció una medida de protección que ha reavivado la polémica en el ámbito del espectáculo.

Yahaira anuncia garantías personales tras denuncia contra Magaly

Por medio de sus redes sociales, este 23 de abril, Yahaira Plasencia informó que la Prefectura de Lima le otorgó garantías personales contra Magaly Medina. La cantante compartió la decisión a través de un video en Instagram, donde señaló que la medida responde a su pedido de protección.

"Hola chicos, me encuentro aquí con la doctora Keila. Estamos saliendo de Prefectura porque me han otorgado las garantías personales contra la señora Magaly Medina para que cese la violencia psicológica hacia mi persona", dijo la cantante en el clip.

Al respecto, la abogada de la salsera expresó su conformidad con la resolución, al señalar que constituye un avance en el proceso por difamación agravada que enfrenta la artista. Asimismo, sostuvo que no se debe participar ni promover situaciones que vulneren a una mujer en el ámbito público.

"Estamos felices porque significa un gran logro que no tenemos por qué incitar y ser parte de violentar a una mujer a nivel nacional", agregó la abogada.

Yahaira Plasencia también reaccionó brevemente tras conocerse la resolución, reafirmando su postura frente al caso y mostrando agradecimiento por la decisión.

"Ninguna mujer se lo merece. Gracias", concluyó.

Magaly podría enfrentar acciones legales

Luego de que la Prefectura de Lima le otorgara garantías personales contra Magaly Medina, Yahaira Plasencia se pronunció. A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió una imagen del documento oficial junto a un breve pero contundente mensaje: "Haciendo prevalecer mis derechos".

El documento que la 'Patrona' difundió en sus redes sociales indica que la autoridad evaluó su solicitud y concluyó que existían condiciones suficientes para otorgarle garantías personales, al advertir un escenario de riesgo que requería una medida preventiva.

En ese sentido, la resolución ordena que la conductora evite cualquier conducta que pueda afectar la estabilidad emocional de la artista. Además, precisa que un eventual incumplimiento podría derivar en consecuencias legales, sin descartar que ambas partes puedan apelar la decisión conforme a lo establecido por la normativa vigente.

En resumen, Yahaira Plasencia celebró la decisión a su favor y dejó en claro que seguirá firme en la defensa de sus derechos frente a Magaly Medina. Con este nuevo avance en el proceso, la tensión entre ambas figuras se mantiene vigente y continúa generando repercusión en el espectáculo.