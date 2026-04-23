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Exabogado de Magaly advierte que podría revelar chats ante posible demanda: "Puedo levantar el secreto profesional"

Iván Paredes, actual abogado de Yahaira Plasencia, sorprendió al advertir que podría exponer información privada vinculada a Magaly Medina en el marco de una eventual defensa legal.

Magaly Medina podría iniciar acciones legales contra su exabogado.
Magaly Medina podría iniciar acciones legales contra su exabogado. (Composición Karibeña)
23/04/2026

Iván Paredes, exabogado de Magaly Medina, está en el centro de la polémica tras asumir la defensa de Yahaira Plasencia en la demanda por difamación agravada contra la conductora. La decisión fue duramente cuestionada, lo que generó una fuerte respuesta del letrado.

Exabogado de Magaly Medina responde

Tras conocerse que su exabogado Iván Paredes asumiría la defensa de Yahaira Plasencia en la demanda por difamación agravada, la conductora anunció que evaluaría denunciarlo ante el Colegio de Abogados por una presunta falta de ética profesional.

Ante ello, el letrado decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales, donde rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que su accionar se encuentra dentro del marco legal.

"Soy Iván Paredes, ante las difamaciones vertidas por Magaly Medina debo señalar que ella ha señalado que me va denunciar en el Colegio de Abogados por la infracción del código de ética", expresó al inicio de su mensaje.

Asimismo, Paredes aseguró que puede asumir la defensa de Yahaira Plasencia sin inconvenientes legales, pese a su vínculo previo con Magaly Medina. Remarcó que su decisión se ajusta a lo establecido en la normativa vigente.

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"Debo señalar que el artículo 41 permite que yo pueda ser abogado de Yahaira Plasencia siempre y cuando no hayan tenido un proceso judicial", precisó.

Como se recuerda, en el pasado Iván Paredes fue abogado de la periodista en el juicio que enfrentó con Jefferson Farfán, en el cual también estuvo involucrada la cantante de salsa, quien era pareja del exfutbolista en ese momento.

Abogado Iván Paredes sorprendió con advertencia a Magaly

Ante una eventual denuncia en su contra, Iván Paredes advirtió que podría utilizar información reservada de Magaly Medina como parte de su defensa, indicando que incluso podría levantar el secreto profesional. Esto abriría la posibilidad de exponer conversaciones privadas vinculadas a la conductora.

"Ante una denuncia yo puedo defenderme ante esos ataques ilegítimos, y al defenderme puedo levantar el secreto profesional", afirmó en sus redes sociales. 

Del mismo modo, sostuvo que cuenta con chats relacionados a la comunicadora y a personas de su entorno cercano, dejando entrever que podría ser comprometedor para sus casos. 

En conclusión, el abogado Iván Paredes se encuentra en el centro de la polémica tras su defensa de Yahaira Plasencia en el proceso que involucra a Magaly Medina, generando cuestionamientos por su anterior vínculo profesional con la conductora. Además, sus declaraciones sobre una posible exposición de información privada elevaron aún más la controversia.

Temas relacionados abogado demanda Iván Paredes Magaly Medina Yahaira Plasencia

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