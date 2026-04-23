Saliente de Tilsa Lozano sorprende al llamar a 'urraco' para rectificarse tras negarla: "Me agarraron frío"

Andrés Muñoz, el nuevo saliente de Tilsa Lozano, sorprendió al comunicarse con un 'urraco' para aclarar su situación sentimental. Luego de haber negado a la exvengadora, ahora aseguró que sí están saliendo. El giro ha generado todo tipo de comentarios, sobre todo porque ocurrió apenas un día después del ampay.

Saliente de Tilsa Lozano da marcha atrás y cuenta la verdad

Andrés Muñoz, el nuevo saliente de Tilsa Lozano, impactó al llamar a un 'urraco', reportero de "Magaly TV La Firme", para aclarar su relación con la exvengadora. Tras haberla negado, ahora afirmó que sí están saliendo. El arquitecto explicó por qué reaccionó así en un inicio.

"(Aló) Quería hablar contigo porque ayer cuando me llamaste me agarraste frío y obviamente como no me gustan los sapos, lo primero que hice fue negar algo que no es verdad. Tilsa y yo si estamos saliendo, es la verdad", confesó.

Con estas palabras, dejó claro que su primera respuesta no fue sincera. Uno de los puntos que más llamó la atención fue su situación personal. Andrés aseguró que no mantiene una relación con su esposa. De esta manera, buscó evitar que lo vinculen con una supuesta infidelidad.

"Yo estoy separado hace un montón de meses, no estoy divorciado porque los divorcios son un trámite largo, tengo una separación notarial", explicó.

Defiende a Tilsa de críticas

El arquitecto también salió al frente para defender a Tilsa Lozano, quien fue señalada en medio del escándalo. Además, buscó aclarar su situación sentimental para evitar malas interpretaciones.

"Ponen como si yo estuviera en una relación con mi exesposa y negándola a Tilsa, que en realidad no tengo porque negarla. Yo estoy saliendo con ella, somos superamigos de toda la vida y eso es verdad", afirmó.

Además, dejó clara su postura frente a los rumores y negó cualquier versión que la deje mal parada. También enfatizó que no existe ninguna traición ni situación irregular.

"Estamos saliendo y nos llevamos superbién. La ponen a Tilsa como si se estuviera metiendo con un hombre casado, dañando un hogar y eso es totalmente falso", añadió.

Todo comenzó cuando ambos fueron captados en una salida en la que no faltaron los besos y las muestras de cariño. Pese a esas imágenes, Andrés negó todo en un primer momento, lo que generó críticas y dudas. Ahora, con esta llamada, decidió decir su verdad y rectificarse.

En conclusión, Andrés Muñoz dio un giro a su versión inicial y confirmó que sí está saliendo con Tilsa Lozano, intentando aclarar su situación personal y frenar las críticas. Pese a ello, el tema sigue generando comentarios y mantiene a ambos en el centro de la atención mediática.