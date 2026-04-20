Magaly pone en duda romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo: "Quieren limpiarle la imagen a él"

La relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ha generado mayor atención luego de hacerse pública y mostrarse cada vez más juntos en distintos momentos. Sin embargo, la conductora Magaly Medina no dudó en cuestionar este romance, al sugerir que podría tratarse de una estrategia para limpiar la imagen del cantante.

Magaly cuestiona romance de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo

Stephanie Cayo volvió a captar la atención tras su aparición junto a Alejandro Sanz durante un concierto en Nueva York, donde el cantante la invitó a subir al escenario. Ambos compartieron un baile frente al público en un momento que culminó con un beso que fue ovacionado por los presentes.

El hecho no pasó desapercibido y fue comentado por Magaly Medina, quien sugirió que los gestos entre ambos podrían no ser espontáneos, en medio de los recientes cuestionamientos hacia Alejandro Sanz por su vida sentimental y su relación con su expareja Candela Márquez.

"Más parece algo planificado. Él ha venido teniendo una campaña donde se le ha acusado de varias cosas, entre ellas de ser una especie de infiel. Pero su última novia, Candela Márquez, decía que lo dejaba porque se había cansado de algunas conductas que no iban con ella. Se le acusó de que, mientras Candela estaba en España, él se escapaba a México con otra amiga", comentó.

Asimismo, la conductora de ATV añadió que, según información de periodistas que siguen de cerca al cantante español, todo respondería a una estrategia mediática para limpiar su imagen y desviar la atención de los rumores en torno a su vida personal.

"No me parece nada espontáneo, nada natural. La hemos visto en el backstage, eso es algo que nunca ha hecho él. Debe tener asesores de marketing que están tratando de limpiar su imagen, de distraer la atención de todo lo que se ha dicho de él y de lo que se le ha acusado, lo que sus exparejas han hablado de él", señaló.

Finalmente, Magaly Medina sostuvo que el objetivo detrás de estas apariciones sería construir una narrativa mediática en torno a la relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo, buscando generar una imagen más positiva del intérprete.

"Lo que quieren es vendernos una historia de amor. Nadie dice que no estén saliendo, pero de ahí a crear una gran historia de amor y que él la saque a bailar, a mí no me termina de cuadrar, pero solo el tiempo nos dará la razón de lo que pase", concluyó.

Stephanie Cayo luce anillo y desata rumores sobre su relación con Alejandro Sanz

Semanas antes del concierto en Nueva York, Stephanie Cayo ya había llamado la atención en redes sociales tras celebrar su cumpleaños número 38 en compañía de Alejandro Sanz. Durante la celebración, la actriz apareció sonriente y cercana al cantante, pero un detalle en particular captó todas las miradas: un anillo que llevaba puesto en la mano.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y generaron especulaciones sobre un posible compromiso. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el tipo de vínculo que mantienen, sus recientes apariciones juntos y los mensajes públicos del cantante.

En resumen, pese a los gestos románticos entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo, Magaly Medina mantiene su postura crítica y considera que la relación podría responder a una estrategia mediática para mejorar la imagen del cantante y desviar la atención de los recientes cuestionamientos sobre su vida personal.