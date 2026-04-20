Yahaira Plasencia irá hasta el final con demanda contra Magaly por llamarla 'run runa': "Manchó mi honor"

La conductora Magaly Medina vuelve a estar en un lío legal, esta vez por la demanda impulsada por Yahaira Plasencia. La salsera confirmó que continuará con el proceso por difamación agravada iniciado hace más de un año, tras denunciar calificativos que, según afirma, denigraron su imagen como mujer.

Yahaira Plasencia demanda a Magaly Medina

Este lunes 20 de abril, Yahaira Plasencia reapareció en redes sociales junto a su equipo legal para ratificar su postura frente al proceso que mantiene contra Magaly Medina. La cantante acompañó el video con un mensaje contundente:

"Querella contra Magaly Medina (respeto al honor). ¡Ninguna mujer merece ser denigrada! ¡Basta del odio contra la mujer!"

En dicho clip, la intérprete de 'El ex Machito' explicó las razones que la llevaron a continuar con las acciones legales y remarcó que los comentarios de Magaly afectaron directamente su imagen pública, señalando que mancharon su reputación como mujer y artista.

"Hace un año y medio hice una denuncia contra la señora Magaly Medina por difamación agravada. Manchó mi honor, mi honra, mi reputación como hija, como mujer, como ser humano, como artista a nivel nacional", señaló al inicio de su pronunciamiento.

¿Por qué denunció Yahaira Plasencia a Magaly?

La defensa legal de Yahaira Plasencia, del estudio Paredes Abogados, detalló que la querella por difamación agravada contra la conductora se basa en una serie de calificativos que, según sostienen, fueron emitidos en tono denigrante contra la artista, utilizando términos como "run runa" o "scort".

"Es importante acreditar este caso, que la señora Magaly Medina le dijo cuatro palabras, las cuales denigraron su imagen, su honor de Yahaira Plasencia a nivel nacional e internacional como 'run runa', 'scort', 'pet friendly', 'mascota', insultos que denigran a la mujer y no solo la afectan a ella, sino que incitan a otras personas y lo normalizan", señaló la abogada.

Asimismo, el abogado de la salsera remarcó que el proceso continuará hasta las últimas instancias y que informarán sobre los próximos pasos del caso.

"Vamos a ir con todo con esta denuncia. No es posible que se siga vulnerando la dignidad no solo de una persona, sino de las mujeres en el Perú", concluyeron.

En conclusión, Yahaira Plasencia se mantiene firme en su decisión de continuar con el proceso legal contra Magaly Medina, reafirmando su postura en defensa de su honor y su imagen pública. La artista, junto a su equipo legal, asegura que llevará el caso hasta las últimas instancias, marcando así un nuevo capítulo en este enfrentamiento mediático.