Pamela Franco y Melanie Martínez revelan si el padre de sus hijas las buscó tras su tema: "Es un ser de luz"

Pamela Franco y Melanie Martínez están en boca de todos tras el éxito de su canción "Que no me provoque", donde muchos ya hablan de indirectas en redes sociales. Las cantantes no solo celebran el buen momento musical, también han decidido responder a las preguntas relacionadas al padre de sus hijas.

¿Pamela Franco y Melanie Martínez confirman indirectas en su tema?

Pamela Franco y Melanie Martínez siguen dando de qué hablar tras el éxito de su tema "Que no me provoque". La canción ya es tendencia y ha generado comentarios por sus posibles indirectas. En una entrevista con "América Hoy", las artistas se mostraron felices por el apoyo del público, pero también aprovecharon para responder sobre su vida personal, especialmente sobre el padre de sus hijas.

El tema ha pegado fuerte en redes sociales. En TikTok e Instagram ya se ven varios videos con el baile, lo que demuestra que la canción está conectando con la gente.

"Agradecemos muchísimo al público por el apoyo que nos están brindando y que bueno que hayan recibido la canción con tanta alegría y que ya están haciendo trends, por ahí hemos estado viendo en TikTok, en Instagram. Muchísimas gracias", dijo Melanie Martínez.

Pamela Franco también explicó que la canción tiene mucho de su historia y que nace de experiencias reales que ambas han vivido. Además, resaltó que el tema busca conectar con otras mujeres que han pasado por situaciones similares.

"Llegamos a Carlitos Rincón y le dijimos: 'Mira, acá tienes material, saca una canción'. Y Carlitos se inspiró, bueno, yo creo que es basado en cosas reales. Acá ninguna de las dos miente cuando da su opinión, cuando dice sus vivencias. Y creo que más allá de Melanie y Pamela Franco, atrás hay muchas mujeres que se van a sentir identificadas", comentó.

Muchos fans creen que la canción tiene indirectas claras. Y aunque ellas no lo dicen de frente, tampoco lo niegan. Dejaron claro que el tema tiene un mensaje, pero prefieren que el público lo interprete.

"Cuando llegaron con Carlitos Rincón, de repente le dijeron algunas palabras clave para armar esta canción, porque por decir en la letra se escucha el 'cómo se mata', ¿no?", preguntó la reportera. "Nosotros ya no tenemos que decir nada. Todo es tan evidente", dijo Pamela Franco. "A buen entendedor, pocas palabras", añadió Melanie Martínez.

¿El padre de sus hijas se comunicó tras la canción?

Otra duda que tenían los seguidores era si el padre de sus hijas reaccionó tras escuchar la canción. Melanie fue firme al decir que no tiene contacto. En cambio, Pamela Franco contó que sí hay comunicación, pero solo por su hija. Incluso, cuando le preguntaron si él había cambiado, lanzó una frase que sorprendió.

"Todo tranquilo, no he tenido ningún tipo de comunicación con nadie desde hace mucho tiempo", señaló Melanie. "No, él habla conmigo por mi hija, pero es que él dale como es, es un ser de luz. Entonces todo bien, estamos trabajando. (¿Ha mandado alguna indirecta o cambiado algo en él en alguna comunicación?) Está viejo para que cambie ya. Pero bueno, si es que sale, que sea feliz", dijo.

Antes de terminar, ambas dejaron frases que generaron risas y más comentarios, cerrando la entrevista en un tono relajado y con complicidad. Además, no descartaron que haya indirectas en lo que vienen mostrando.

"¿Algo más que agregar?", preguntó la reportera. "Nada, mi gente...", mencionó Pamela. Melanie se sumó con humor: "¿Y cómo se mata? ¿Y cómo se mata?". "Ay Dios mío, también lo que no sabe es que está muerto. Mentira. No, agradecer a la gente. Muchas gracias por todo", agregó Pamela. "¿Una indirecta?", cuestionó la reportera. "Un poquito", afirmó Pamela Franco.

En conclusión, Pamela Franco y Melanie Martínez no solo celebran el éxito de su canción, también siguen encendiendo la polémica con sus declaraciones sobre el padre de sus hijas. Entre indirectas, risas y sinceridad, han logrado que todos hablen de ellas. Y todo indica que su tema seguirá sonando fuerte por varios días más.