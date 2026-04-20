Christian Cueva hace trend con Pamela Franco y Melanie Martínez: ¿Hicieron el baile del gusano?

Christian Cueva sorprendió al aparecer en un video junto a Pamela Franco y Melanie Martínez, donde los tres se animan a bailar el tema "Que no me provoque". El clip ya es viral y ha generado todo tipo de comentarios en redes.

El momento no pasó desapercibido. Y es que no solo se trata de un baile, sino del contexto que hay detrás de este junte que ha dado mucho de qué hablar.

Cueva se luce con Pamela Franco y Melanie Martínez en viral baile

Pamela Franco y Melanie Martínez ya venían causando revuelo con su canción "Que no me provoque", que muchos consideran con indirectas. Pero esta vez decidieron ir más allá. Para promocionar el tema, sumaron a Christian Cueva, quien no dudó en unirse al trend y mostrar sus pasos. En el video se les ve relajados, sonrientes y con mucha actitud.

El futbolista se roba varias miradas, ya que no es común verlo en este tipo de contenido. Sin embargo, se soltó y siguió el ritmo sin problema. El clip fue compartido en TikTok y rápidamente empezó a sumar miles de reproducciones. La descripción también llamó la atención de los usuarios.

"Solo para contratos. 955 186 624 #tiktok #viral #cumbiaperuana #seguimos", se lee en la descripción.

Esa frase generó risas, pero también sospechas. Algunos creen que es solo promoción, mientras otros piensan que hay algo más detrás.

¿Baile con indirecta?

Uno de los puntos que más se comentó fue el estilo del baile. Varios usuarios señalaron que los movimientos recuerdan a los pasos del padre de las hijas de las cantantes. Eso hizo que muchos interpreten el video como una especie de indirecta o broma con doble sentido.

Sin embargo, hasta ahora ninguno de los protagonistas ha confirmado esa teoría. Todo queda en la interpretación del público.

"Que no me provoque" sigue ganando fuerza en redes sociales. El video con Christian Cueva le ha dado un impulso importante al tema. Los seguidores ya están replicando el baile, lo que ayuda a que la canción se vuelva tendencia. Además, el junte entre las artistas y el futbolista ha sido clave para captar la atención de más público.

¿Estrategia o casualidad? Muchos creen que todo está bien pensado. La mezcla de música, polémica y figuras conocidas suele funcionar muy bien en redes. Otros, en cambio, piensan que simplemente se trata de un momento divertido sin mayor intención. Lo cierto es que el resultado ya está a la vista: el video se volvió viral en pocas horas.

En conclusión, la aparición de Christian Cueva junto a Pamela Franco y Melanie Martínez ha impulsado aún más la viralidad de "Que no me provoque". El video ha generado distintas interpretaciones entre los usuarios, pero ha logrado posicionar el tema en redes. Por ahora, el impacto del clip confirma que la mezcla de música y polémica sigue captando la atención del público.