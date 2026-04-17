Pamela Franco revela por qué no fue al programa de Rebeca Escribens: "Quería evitar falta de respeto"

En los últimos días, Pamela Franco ha estado paseando por varios medios de comunicación junto a Melanie Martínez para promocionar su nuevo tema. Es así como ahora la cantante fue cuestionada por Rebeca Escribens por haberla dejado plantada con una entrevista hace varios años atrás.

¿Por qué plantó a Rebeca Escribens?

En el programa 'América Hoy' llegaron Pamela Franco y Melanie Martínez como invitadas especiales. Fue entonces cuando Rebeca Escribens no dejó pasar la oportunidad para preguntar directamente a la cantante de cumbia sobre lo que sucedió hace años atrás cuando recién se separó del padre de su hija y se rumoreaba sobre su haber sido pareja de Christian Cueva cuando él estaba casado.

"¿Por qué me dejaste plantada?", le preguntó la conductora, y Pamela respondió: "Te voy a ser sincera... A veces la gente piensa que uno debe ser de piedra, hay momentos donde uno no se siente bien emocionalmente, sentía que de repente me podías decir algo fuerte que en ese momento no quería aguantar, para evitar cualquier falta de respeto, preferí evitar".

En ese sentido, la conductora Rebeca Escribens sale a defenderse señalando que durante toda su trayectoria como entrevistadora siempre ha tenido el cuidado de comunicarse con sus invitados para no incomodarlos.

"Yo creo que a lo largo de 10 años que llevo en América Espectáculos he tratado de ser correcta con mis preguntas... lo que muestran ustedes de su vida es lo que nosotros recogemos como noticias es lo que preguntamos, jamás haría sentir incómoda ni a ti ni a nadie", declaró.

Pamela Franco y Janet Barboza protagonizan tenso intercambio

Se vivió un momento incómodo durante la transmisión, cuando Janet Barboza recordó las tensiones que ha mantenido con la cantante de cumbia a raíz de algunos comentarios sobre su vida pública y le consultó si realmente sentía algún tema personal en su contra. Ante ello, Pamela Franco no evitó responder y expresó su incomodidad por lo que considera comentarios fuera de lugar sobre su vida privada.

"Lo he dicho y lo afirmo. Yo te conozco hace muchos años y nunca hemos sido amigas. Uno puede dar su opinión, pero no puedes pasarte de la línea de presentadora y dar tu opinión, lo que tú asumes, a decir cosas por un celular, afirmando algo", señaló la cantante.

De esta manera, Pamela Franco estuvo en el programa 'América Hoy' con Melanie Martínez para promocionar su tema, pero ha llamado la atención por las confrontaciones que tuvo con Janet Barboza y Rebeca Escribens.