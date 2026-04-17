Melanie Martínez responde al padre de su hija por acusaciones de brujería: "El karma sí existe"

El padre de la hija de Melanie Martínez ha salido a acusar que le estarían haciendo brujería a él. Ante esto, la señora señala que es algo que no cree y si le está pasando algo es por el karma que ha juntado hasta la actualidad.

Melanie Martínez responde al padre de su hija

En el podcast 'Q' Bochinche', Melanie Martínez acudió para promocionar su nuevo tema junto a Pamela Franco. Es así como fue consultada sobre las recientes declaraciones del padre de su hija, un reconocido cantante de cumbia, donde afirma estar mal porque le habrían hecho brujería.

Ante esto, la nueva cantante señala que jamás ha creído en esas cosas y se apoya en su religión, pero que le estaría pasando al padre de su hija sería producto del karma por todo el daño que ha hecho a otras personas.

"Él está hablando que le hicieron brujería y cosas así, no se dan cuenta que el karma sí existe. Si tú tienes toda una vida obrando mal, no pretendes que vas a vivir bien el resto de tu existencia. Tienes que darte cuenta que también la vida te las va a cobrar, él ha lastimado a demasiado gente", declaró.

Así mismo, señala que cuando eran pareja nunca fueron creyente de aquellas cosas, pero desconoce si lo habrá realizado a sus espaldas porque nunca se enteró.

"Cuando estaba conmigo, jamás, yo no creo en esas cosas. Yo esas cosas no las permitía, si él lo hacía a espaldas mío, jamás me enteré. Con Cristo a mi lado, nada puede conmigo", declaró.

Pamela Franco cuenta su historia

Además, Pamela Franco también comentó sobre aquellas acusaciones, ya que fue una indirecta para ella aparentemente. Es así como revela que su expareja y padre de su única hija afirmaba que supuestamente Christian Cueva le hacía brujería para que se sienta mal.

"Él me tenía hinchada, en mi vivencia, yo andaba con muchos dolores de cabeza, me llevó a esa vaina y él se mataba diciendo que 'el que me hacía eso era Cueva'. Siempre me decía eso", cuenta.

De esta manera, Pamela Franco como Melanie Martínez respondieron con fuerza a las acusaciones de reconocido cantante de cumbia, quien señaló estar recibiendo brujería de alguien. Ante esto, Martínez afirma que no sería eso, sino que el artista estaría recibiendo la acumulación de su karma por hacer daño a muchas personas en su camino.