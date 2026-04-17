Christian Cueva baila y goza el nuevo tema de Pamela Franco con Melanie Martínez: "Felicitaciones"

Hace unos días, Pamela Franco y Melanie Martínez estrenaron el tema "Que no me provoque" donde muchos creen que sería una indirecta al padre de sus hijas. Ahora, el pelotero Christian Cueva ha sido visto celebrando el lanzamiento gozando de la canción.

Christian Cueva baila "Que no me provoque"

El programa 'Amor y Fuego' captó a Pamela Franco y Melanie Martínez celebrando el lanzamiento oficial de su colaboración musical. Quien no podía faltar en este estreno es el pelotero Christian Cueva que viajó a Lima para apoyar a su pareja.

Es así como los reporteros entrevistaron al 'Aladino' donde al inicio mencionó que entrevistaran a las cantantes de cumbia porque la música son de ellas. Así mismo, resaltó su agrado por este sencillo y felicitándolas.

"Sabemos que siempre estás ahí acompañándola, tus felicitaciones a Pamela", le pregunta el reportero, y Cueva responde: "Felicitaciones (apoyando a tu 'Bomba Sexy') infaltable hermano". Luego, le preguntan: "¿Te gusta la canción?", y responde: "Elegante hermano ¿Te gusta? vayan a reproducirlo"

Melanie Martínez sobre su canción con Pamela Franco

Pamela Franco y Melanie Martínez unieron fuerzas para lanzar "Que No Me Provoque", un tema que ya viene generando ruido por sus posibles indirectas.

En conversación con "América Hoy", Melanie fue consultada directamente sobre si la canción tenía nombre propio. Su respuesta dejó todo en el aire. "(¿Y tú sabes que más de uno o en especialmente uno se va a sentir identificado?) Algunos, algunos. Cada quien con su consciencia. Yo solo hago música", dijo la cantante.

Con eso, evitó confirmar o negar, pero sí dejó abierta la puerta para que el público saque sus propias conclusiones. Durante la entrevista, también le mencionaron que muchos creen que esta colaboración sería una forma de aprovechar la polémica. Lejos de incomodarse, Melanie respondió sin filtros.

"Mucha gente se sorprende que dos exs se hayan juntado para grabar. Incluso se puede comentar o comentan que de repente están aprovechando esta oportunidad para facturar", le preguntó la reportera. "¿Y por que no? Si otros lo hacen igual lo han hecho toda su vida, ¿por qué una no puede hacerlo?", afirmó Melanie.

De esta manera, Pamela Franco y Melanie Martínez lanzaron su primer tema inédito "Que no me provoquen", donde el pelotero Christian Cueva estuvo presente en el estreno y bailó con ellas este nuevo éxito musical. Además, según los videos que están en redes, también realizaron el trend de la canción.