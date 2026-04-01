¿Dos cantantes de Corazón Serrano se retirarían de la delantera? Esto se conoce

Corazón Serrano es una de las agrupaciones más sonadas de la cumbia peruana que cuenta con una delantera musical muy talentosa. Ahora, están en medio de un casting para nuevas voces y se rumorea la salida de dos de las actuales integrantes.

¿Se van dos cantantes?

En un conversación, el influencer Fernando León llegó al podcast de Carlos Orozco donde habló del reciente casting de Corazón Serrano donde busca a su nueva integrante musical. Ante esto, le consulta si ya no son muchas artistas en la delantera musical y así responde el creador de contenido.

"¿Cuántas cantantes quieren ser si ya son ocho?", pregunta Carlos Orozco. Ante esto, el influencer responde: "Eso es la data que me han dado ayer, desde hace mucho tiempo se han filtrado videos donde se ven a las chicas cansadas, sin ganas, subiendo al escenario prácticamente empujadas a trabajar. Debido a eso, se especula, se rumorea de que muy probable una o dos integrantes que están hoy en día en la delantera de Corazón Serrano, tengan que decir 'bye, bye'".

Esto sorprendió al resto de los conductores, ya que el grupo de cumbia aún no han anunciado nada de manera oficial. Aunque los conductores del podcast empezaron a especular quién podría ser una de las cantantes que se retiraría de la delantera por sus recientes acciones en los conciertos.

"Una de las que más señalan como cansadas es Kiara Lozano. O capaz tiene proyectos personales, quieren crecer", declaró.

María Becerra admira a Corazón Serrano

El programa de streaming argentino 'Un Poco de Ruido' tuvo de invitada especial a María Becerra, quien llevó a las chicas de Corazón Serrano. Cuando se juntaron, la cantante argentina contó que grabó con el grupo peruano en un concierto. Así mismo, expresó toda su admiración donde afirma que fue todo un honor cantar con ella con un público como Perú.

"Son un grupo icónico de cumbia en Perú, es un honor que nos estén acompañando", expresó la intérprete muy emocionada en el podcast..

Así mismo, Yrma Guerrero señaló que también fue una gran sorpresa tenerla en el aniversario de la agrupación y sintieron mucha emoción porque admiraban su carrera musical con anterioridad, sintiéndose muy privilegiadas.

De esta manera, Corazón Serrano se encuentra en medio de un crecimiento a nivel internacional y actualmente, están en la búsqueda de una nueva voz para su delantera. Ante esto, se señala que podría salir una o dos de las integrantes actuales.