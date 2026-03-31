Pamela Franco revela que Carlos Rincón compuso tema con Melanie Martínez: "Onda pícara"

Desde que Pamela Franco anunció que sí realizará un tema junto a Melanie Martínez, expareja del padre de su hija. Ahora, acaba de revelar que está en grabaciones y que el sencillo fue creado por Carlos Rincón

Pamela Franco sobre el tema

Por medio de una entrevista 'Amor y Fuego', Pamela Franco señaló que está feliz por unirse con Melanie Martínez y pueda demostrar el talento que dejó hace un tiempo atrás.

"Estuve pensando y dije por qué no, aparte Melanie canta muy bonito, es una oportunidad para que ella muestre su talento después de tiempo y por qué no echarnos la mano, mujeres, talentosas", declaró.

Así mismo, contó un poco de lo que sería este nuevo tema musical. Señala que se trata de mujeres empoderadas que han pasado por algunas cosas .

¿Indirecta para alguien?

La cantante reveló que pidió a Carlos Rincón se inspire de sus vidas amorosas y pueda crear este nuevo éxito musical. Aunque se cree que sería una indirecta para el padre de sus hijas, afirma que es algo que toda mujer se va identificar.

"Yo creo que es de manera general, hacemos música, quién no ha tenido un mal amor, quién no ha tenido alguien que te molesta siempre, que es una piedra en el zapato, a pesar de que puedan estar en otras cosas... es el pan de cada día, creo que muchas mujeres se van a sentir identificadas", señaló Franco.

Además, Carlos Rincón expresa que Melanie Martínez tiene un gran talento musical y explica cómo sería este nuevo tema musical lleno de mucha pícara para que todos puedan disfrutar.

"Melanie Martínez canta bien bonito, no la conocía. La onda pícara, cumbia con sentido norteño, que veníamos trabajando hace un tiempo. Canciones de que alguna manera tengan respuestas dentro de la gente, las chicas, los muchachos", señaló.

Apoya a Melanie

Durante la conversación, Pamela Franco no descarta realizar más colaboraciones con la madre de la hermana de su hija. Incluso comenta que le gustaría cantar junto a ella.

"A mí me entusiasma mucho que ella retome algo que sé que le ha gustado y que aparte ha tenido en algún momento de su vida, perteneció a orquestas y todo; entonces, siento que ella está volviendo a ser ella y me encanta. Si se da la oportunidad de que me pueda acompañar en un escenario cantando esta canción u otra canción, para mí sería un honor", declaró.

De esta manera, Pamela Franco señala que su nuevo tema con Melanie Martínez se estaría lanzando muy pronto ya que están en grabaciones y que sería todo un éxito porque fue compuesto por Carlos Rincón.