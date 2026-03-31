María Fe arremete contra Verónica Gonzáles tras admitir que nunca estuvo embarazada de Josimar: "Infeliz"

María Fe Saldaña vuelve a estar en el ojo público en medio de una nueva polémica relacionada con su expareja Josimar Fidel. En esta ocasión, la joven madre se pronunció luego de que Verónica Gonzáles, conocida como la 'prima', admitiera que nunca estuvo embarazada del salsero.

María Fe Saldaña se pronuncia tras confesión de la 'prima' de Josimar

María Fe Saldaña volvió a acaparar titulares tras confirmar su ruptura con Josimar Fidel, asegurando que en la relación "se cruzó un límite". A raíz de ello, resurgieron rumores de una presunta infidelidad, recordando el episodio en el que el salsero fue vinculado con Verónica Gonzáles, quien incluso llegó a afirmar que estaba esperando mellizos.

No obstante, luego de que se revelara que dicho embarazo nunca existió, el programa 'Q' Bochinche' se comunicó con Saldaña para conocer su postura frente a la polémica que en su momento afectó su relación con el padre de sus hijos.

Lejos de mostrarse indiferente, la influencer respondió con duras palabras contra la venezolana:

"Lo que diga esa mujer me tiene sin cuidado. Que infeliz debe ser para seguir hablando de algo que ya pasó y ella misma está quedando en vergüenza y como una mentirosa. Deben cuidar a quién le dan pantalla", dijo a través de una comunicación por WhatsApp.

Verónica Gonzáles, por su parte, explicó en el programa digital que nunca estuvo embarazada y que sus declaraciones anteriores tenían como fin vengarse del salsero por negar que ambos habían tenido un affaire, además de señalar que ella era pareja de su primo.

'Prima' de Josimar le dice de todo a María Fe Saldaña

Ante el mensaje de María Fe, Verónica Gonzáles no se quedó callada y arremetió en su contra, elevando aún más la tensión entre ambas. La venezolana rechazó las críticas y respondió recordándole a la joven las constantes polémicas que han rodeado a Josimar en sus relaciones con otras mujeres.

"Acá la sinvergüenza es ella y lo sabe el Perú entero porque está con una persona que le pone los cachos, que le hace daño, que no la quiere, que dice que su familia es una mier... dice que es una mantenida, que no sirve para nada, que es una floja y que no hace nada ni por ella ni por sus hijos... Eso sí me daría verguenza a mí", se limitó a decir la 'prima'.

En conclusión, María Fe Saldaña volvió a enfrentarse públicamente con Verónica Gonzáles, la 'prima' de Josimar, luego de que se confirmara que nunca estuvo embarazada. De esta manera, se reavivó una polémica que parecía superada, dejando en evidencia que los conflictos en torno a su relación con el salsero aún generan repercusión.