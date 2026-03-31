'Prima' de Josimar admite que nunca estuvo embarazada y él estalla: "La voy a meter presa"

Josimar Fidel vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que Verónica González, conocida como su 'prima', hiciera una fuerte confesión en vivo que dejó a todos en shock. Durante su enlace con el programa "Q'Bochinche", Verónica sorprendió al admitir que no está y nunca estuvo embarazada de él.

'Prima' de Josimar revela que nunca estuvo embarazada del cantante

Verónica González, conocida como la 'prima' de Josimar, reveló en vivo que nunca estuvo embarazada del cantante, dejando a todos sorprendidos. La mujer se enlazó con el programa "Q'Bochinche" y no tuvo problemas en decir su verdad.

"Me van a decir de todo, pero a mí me da igual. No estoy embarazada, nunca estuve embarazada y son temas que voy a dejar ahí...", afirmó sin dudar.

Sus palabras generaron revuelo, ya que durante varios meses se habló de ese supuesto embarazo. Sin embargo, ella misma decidió aclararlo todo y explicar por qué inventó la historia. Verónica contó que su decisión fue una reacción a lo que, según ella, dijo Josimar antes.

Aseguró que él la acusó de cosas graves y eso la hizo responder. Además, reconoció que actuó por impulso y enojo. Incluso comentó que pensó que todo quedaría ahí.

"Sé que a Josimar se le volteó la tortilla y se molestó porque yo decidí hablar las cosas tal cual son. Cuando él decidió inventar que lo estaba extorsionando y que estaba con su primo, decidí jod*rlo también... Me acusó de cosas demasiado fuertes. Dije: 'También voy a usar esto y lo voy a j*der'... Sé que no va enviar abogados, que no va hacer nada, porque hablamos y dejamos las cosas así", dijo.

Josimar reacciona con todo

Pero la reacción del salsero fue inmediata. A través del mismo programa, envió un mensaje en el que dejó clara su postura.

"La voy a meter presa por difamación, nada más le voy a decir. No voy a parar hasta hacer justicia. No es tan fácil agarrar el nombre y destruir a una persona solo porque me dio ganas de jo...", expresó.

Además, advirtió que no solo tomará acciones contra ella, sino también contra todas las personas que hayan difundido o respaldado esas acusaciones. Dejó claro que llevará el caso hasta las últimas consecuencias.

"Lo que diga o haga la señora no me interesa... ¿Le van a seguir creyendo después de todo? Allá ustedes pero sí les digo que yo me voy a ir con todos los que afirmaron y se presentaron para dar esta información falsa de mi persona, no voy a parar, mis abogados están pendientes de todo esto", agregó.

Ella le responde sin filtro

Lejos de quedarse callada, Verónica volvió a pronunciarse y respondió con todo al cantante. Incluso puso en duda que realmente vaya a denunciarla. También defendió su postura y lanzó más críticas.

"Lo que hace es alardear y decir tonterías. Es tan tacaño que no se va gastar ni un solo peso en abogados y si lo hace, pues yo estará dispuesta a cualquier cosa porque quien empezó fue él, inventando cosas que no son... No le da la pu... cabeza para entender que él está difamando a una persona, él es una persona pública y yo no, acá la ley se cumple para todos, sea quien sea", afirmó.

En conclusión, Verónica González, conocida como la 'prima' de Josimar, reveló que nunca estuvo embarazada y que todo fue una reacción impulsiva en medio del conflicto. Por su parte, el salsero respondió anunciando acciones legales por difamación, lo que mantiene la polémica abierta.