Janet Barboza destruye a Josimar tras separarse de María Fe: "Como pareja es un real desastre"

Hace unos días, María Fe Saldaña anunció el fin de su relación amorosa con Josimar tras ocho años juntos y dos hijos. Durante ese tiempo, ambos terminaron y regresaron en más de una ocasión. Por ello, Janet Barboza elogia al cantante por su talento, pero lo destruye como pareja sentimental.

Janet Barboza contra Josimar como pareja

En el programa 'América Hoy', Janet Barboza comentó sobre el fin de la relación entre Josimar y María Fe Saldaña, como lo comunicó la joven madre desde los Estados Unidos, donde vive en la casa del salsero. Aunque la conductora de televisión resaltó el talento del cantante, no dudó en arremeter como pareja sentimental.

"Josimar es un gran cantante, de eso no hay ninguna duda, gran empresario porque tiene negocios en Estados Unidos, pero como pareja es un real desastre", señaló.

Incluso, la popular 'rulitos' empezó a recordar las veces que María Fe Saldaña terminó con el salsero por otra persona y cómo él le fue infiel. Así mismo, señaló que la joven madre de los dos últimos del cantante tendría una dependencia económica y emocional.

"Hablando de María Fe, cuando una persona es dependiente económica y emocionalmente, aguanta todo lo que esa joven ha aguantado. Primero él se casó con la cubana, luego se fue con la prima, se acuerdan que la 'protagonista'' decía que cada vez que iba a recoger a su hijo. Esta mujer ha soportado tanto a Josimar porque el dinerito manda, su familia de ella no trabaja, todos son unos vagos ¿Qué tanto puede soportar una mujer?", declaró.

¡Afirma que María Fe lo perdonará!

Como lo ha mencionado Janet Barboza, María Fe Saldaña no tendría un trabajo para deslindarse del cantante de salsa y como ya lo ha demostrado antes, lo perdonaría muy pronto a pesar de todas las infidelidades que le hizo durante sus ocho años de relación amorosa.

"Yo creo que María Fe va a regresar con Josimar porque es una joven que depende económica y emocionalmente", comentó al conductora de TV en vivo.

De esta manera, María Fe Saldaña ha terminado una vez más con el salsero Josimar, pero según Janet Barboza esto no podría ser el final de su historia, ya que siempre han retomado. Además, no dudó en señalar al cantante de salsa de tener un talento musical, pero ser un desastre en temas del amor y en especial, con la madre de sus últimos hijos.