Piero Arenas habría ofrecido dinero a joven tras grave denuncia: "Para que no lo perjudique"

La acusación contra Piero Arenas, realizada por una joven de 19 años, ha generado gran controversia pública. El caso se dio a conocer en 'Magaly TV, la firme', donde la denunciante sostuvo que el streamer se habría comunicado con ella con la intención de evitar mayores consecuencias.

Joven afirma que Piero Arenas habría intentado silenciarla

Marcela Sánchez, una joven de Iquitos, viajó a Lima para presentar su denuncia contra Piero Arenas, exintegrante de 'Esto es guerra'. Según su testimonio, ambos coincidieron en una reunión a bordo de una embarcación junto a otros streamers, en un ambiente marcado por el consumo constante de alcohol y transmisiones en vivo.

La denunciante afirmó que el streamer se habría aprovechado de su estado de inconsciencia e incluso habría difundido imágenes íntimas del momento en redes sociales. Al enterarse de la exposición del material, aseguró que quedó completamente devastada, señalando que su vida cambió drásticamente.

"Yo no estaba consciente. Recuerdo que pedí regresar a mi casa, pero mi celular se apagó y no había forma de salir", relató.

En su declaración en 'Magaly TV: la firme', también indicó que, tras hacerse público el caso, recibió llamadas del entorno de Piero Arenas en las que le ofrecieron dinero para frenar la denuncia.

"Me llamaron ofreciéndome dinero para que arregláramos las cosas, que Piero quiere verme para conversar las cosas, para que me den dinero para que no haga la denuncia y que no lo perjudique", sostuvo.

Piero Arenas tuvo fuerte reacción al ser consultado por denuncia

La denuncia contra Piero Arenas generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde se viralizó el momento de una transmisión en vivo en la que un reportero de 'Magaly TV: La firme' se le acerca para consultarle sobre la acusación en su contra.Lejos de ofrecer una respuesta clara, el influencer adoptó una actitud desafiante frente a las preguntas.

"Muéstrame la denuncia. Escucha, todo está registrado acá, todo está en vivo, mira lo que estás hablando, estás afirmando", respondió el streamer durante el tenso intercambio.

Por su parte, en la más reciente edición del programa, la conductora Magaly Medina se mostró indignada por el comportamiento de Arenas, cuestionando su reacción ante la prensa.

"Su actitud patanesca, se ha dado el lujo de amenazar a mi reportero cuando son anónimos, se han dado el lujo de compartir la cara de su esposa y de su hija en una clara amenaza si es que esta denuncia sale...", expresó la periodista.

En conclusión, la joven denunciante reafirma su versión de los hechos contra Piero Arenas y ha decidido continuar con el proceso, pese a la exposición pública y el impacto emocional que asegura haber sufrido, a la espera de que las autoridades actúen con celeridad y esclarezcan los hechos conforme a ley.