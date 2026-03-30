Reportero de Magaly Medina es acusado de infiel por su esposa con fotos besando a otra mujer

La polémica no da tregua en la farándula. Esta vez, el ojo público cayó sobre Jonathan Lara, reportero de investigación de Magaly Medina, luego de que su esposa lo acusara de infidelidad con pruebas que ya son virales.

Esposa de reportero de Magaly lo acusa de infiel

Majo Delgado, esposa del reportero de investigación de Magaly Medina, Jonathan Lara, decidió acusarlo de infidelidad en redes sociales. Majo, quien mantiene una relación de varios años y tiene una hija con él, compartió fotos donde se ve al reportero besando a otra mujer dentro de una camioneta.

"No te importó perder a tu familia y ahora sí, ¿te importa no perder tu trabajo? Déjame reírme un poco más, Jonathan Lara. Que tu amante te ayude a salir adelante y que tus malas acciones hablen por ti y punto", expresó.

Esposa de periodista de Magaly expone presunta infidelidad con pruebas.

Sus palabras reflejan el duro momento que estaría viviendo tras descubrir la supuesta infidelidad. En otra publicación, difundió fotos que muestran al reportero en actitud cariñosa con una joven. En una de ellas, ambos incluso miran a la cámara, lo que ha generado aún más comentarios.

"Qué asco de ser humano que eres, porquería", coloca. Y se lee: "Solo diré que eres y serás el hombre las de todas las vidas... pero que te vaya bien Jonathan Lara Orbegoso".

Reportero de Magaly es expuesto por su esposa.

Además, Majo compartió imágenes de la mujer involucrada, señalando que estaría relacionada con el modelaje. Incluso dejó entrever que ya enfrentó a su pareja por lo ocurrido.

"AMANTE. Después de 8 años de relación con familia incluida el miserable de Jonathan Lara Orbegoso quiso hacerse el vivo, qué bacan y el todo poderoso, pero bueno me toca... TikTok encuéntrala. Ahí un dato, no es una tal Joss (como él dice), es G.... jajaja", escribió y añadió en la imagen: "Y siguen las mentiras, pero TikTok todo lo sabe y todo lo puede".

Majo Delgado acusa a reportero de Magaly de serle infiel y pide que ayuden a buscar a la supuesta amante.

Redes estallan y apuntan a Magaly

El caso impactó a cientos de usuarios. Algunos comentaron lo ocurrido. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el entorno del reportero. Jonathan Lara trabaja en "Magaly TV La Firme", un programa que suele exponer este tipo de escándalos. Por eso, muchos se preguntan qué dirá ahora la conductora Magaly Medina.

"No es un personaje público, pero ahora con esto lo será", "Igual Magaly le hará leña seguro ella no pierde nada", "Magaly dirá: 'yo no sé nada de su vida privada, es solo mi empleado'", "Igual Magaly lo chancara", "Magaly, tú misma eres, investiga", comentaron usuarios enredes.

Hasta ahora, ni el reportero ni Magaly Medina han dado declaraciones sobre este caso. Este silencio ha generado más expectativa entre el público. Muchos esperan que el tema sea tocado en el programa, ya que se trata de alguien de su propio equipo. Cabe señalar que usuarios han ido hasta la red social del periodista a comentarle sobre la presunta infidelidad.

En conclusión, el caso de Jonathan Lara ha puesto en el centro de la polémica a un reportero acostumbrado a exponer escándalos, pero ahora desde el otro lado. Las acusaciones de su esposa, acompañadas de imágenes, han generado gran impacto y expectativa. Mientras no haya una respuesta oficial, deja abierta la incógnita sobre qué dirán y si será abordado en "Magaly TV La Firme".