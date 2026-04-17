Onelia Molina descarta romance y revela por qué no quiere salir con nadie: "Me siento bloqueada"

La chica reality Onelia Molina decidió poner las cosas claras sobre su vida sentimental. En medio de rumores que la vinculan con su compañero Kevin Díaz, la joven aseguró que no está interesada en empezar una relación.

Aunque en redes muchos ya hablaban de un posible romance, Onelia sorprendió al decir que hoy su prioridad es otra: estar tranquila y enfocada en ella misma. La modelo confesó que necesita tiempo para sanar antes de abrir nuevamente su corazón.

No le incomodan los rumores, pero no quiere pareja

En una entrevista con "América Espectáculos", Onelia Molina fue sincera al decir que no le molestan los comentarios que la relacionan con Kevin Díaz. Sin embargo, dejó claro que eso no significa que esté buscando algo con él.

"No me molesta, no me incomoda, o sea, yo soy una persona que está soltera y puedo, puedo hacer lo que quiera, pero actualmente creo que es sano estar tranquila por un tiempo, sanar mis heridas, estar mucho más calmada para poder empezar algo bonito, para empezar algo bien", señaló.

@americatelevision ¡NO ES AJENA! Onelia Molina sabe sobre los comentarios del público en redes sociales que la vinculan con Kevin Díaz. ¿Qué dijo al respecto? De lunes a viernes no te pierdas #AméricaEspectáculos Mira los programas completos y 100% GRATIS* -Solo Perú- en #tvGO] [Link en la BIO ↑] ♬ sonido original - América Televisión

La joven dejó en claro que está soltera, pero también que no quiere apresurarse en el amor. También, habló sin filtros sobre cómo se siente hoy. Y su respuesta fue clara: no está lista para salir con nadie. Sus palabras reflejan que todavía está procesando lo vivido en su última relación y que no quiere repetir errores.

"Estoy dejando que fluya, la verdad. Hoy por hoy, siento que estoy, como les decía yo, me siento bloqueada. Aún no quiero saber de nada de salir con nadie, ni coquetear ni intentarlo ni nada. Estoy tranquila sí creo que es un tiempo para mí para sanar", dijo.

La relación que la marcó

Onelia también dejó entrever que su pasada relación con Mario Irivarren le dejó una fuerte lección. La ruptura, marcada por una infidelidad, cambió su forma de ver el amor.

"Y ya no soy la misma de antes. Yo creo que ya con todo lo aprendido, ya pones freno en muchas cosas, ya te tienes que fijar en otras cosas más", comentó.

@americatelevision ¡UN TIEMPO SOLTERA! Onelia Molina expresó que la última experiencia amorosa hizo que no quiera volver a enamorarse por ahora. De lunes a viernes no te pierdas #AméricaEspectáculos Mira los programas completos y 100% GRATIS* -Solo Perú- en #tvGO] [Link en la BIO ↑] ♬ sonido original - América Televisión

Ahora asegura que es más cuidadosa y que no permitirá situaciones que antes quizá sí aceptaba. Aunque no quiere enamorarse por ahora, Onelia también habló de lo que busca en una futura pareja. Para ella, lo físico es importante, pero no lo es todo. Dejó claro que hoy le da más importancia a los valores y al respeto.

"Igual no vamos a negar que a todas las personas lo que nos atrae a primera vista es físicamente. Todo entra por los ojos los ojitos la sonrisa y todo, pero también hay que apreciar y conocer mucho a las personas cómo son por dentro sus valores el respeto y todo eso", explicó.

En conclusión, Onelia Molina está en una etapa de calma y reflexión. Aunque los rumores no paran, ella tiene claro que primero quiere sanar. Por ahora, el amor no está en sus planes y prefiere darse tiempo antes de empezar algo nuevo.