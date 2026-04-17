Expareja de Josi Martínez se presenta como pretendiente de Onelia Molina y usuarios advierten: "Ahí no es"

Onelia Molina poco a poco ha comenzado a abrirse a nuevas experiencias en el ámbito sentimental. En ese contexto, llamó la atención su reciente acercamiento con Román Lardizábal, quien apareció en televisión con intenciones de pretenderla. Sin embargo, el momento no pasó desapercibido para el público, que rápidamente lo reconoció por su vínculo con el tiktoker Josi Martínez.

Román Lardizábal intenta conquistar a Onelia Molina

Este 16 de abril, Onelia Molina sorprendió al dejar atrás su etapa con Mario Irivarren y animarse a conocer nuevas personas en el plano sentimental. La chica reality fue invitada al espacio de 'MQM' llamado 'Match o menos', donde varios candidatos tuvieron la oportunidad de presentarse y tratar de conquistarla mediante una dinámica de preguntas y respuestas.

Uno de los participantes que más llamó la atención fue Román Lardizábal, modelo venezolano conocido también por su pasada relación con el tiktoker Josi Martínez. El joven llegó decidido a destacar frente a cámaras y captar el interés de la odontóloga con una presentación segura y directa.

"Los 20 segundos no me van a alcanzar para decir lo espectacular que estás", expresó Román en su primer acercamiento, dejando en claro su intención de impresionarla desde el inicio.

Tras este piropo, Román contó que tiene 25 años y es originario de Venezuela. También compartió algunos detalles de su vida personal y profesional, como su dedicación al coach fitness y la práctica de jiu-jitsu.

La presentación pareció llamar la atención de Onelia Molina, quien decidió indagar más sobre su pasado sentimental y le consultó por su última relación. A lo que el modelo respondió con naturalidad y explicó algunos detalles de su ruptura.

"Como hace un año, aproximadamente. (¿Por qué terminaron?) Por diferencias, por convivencia. Soy una persona que también está proyectada cuando inicia una relación", señaló.

Finalmente, el joven explicó que entre sus planes a futuro está seguir formándose y potenciar sus conocimientos en coaching, deporte y nutrición a través de sus redes sociales, lo que dejó una buena primera impresión en la participante de 'Esto es guerra'.

Usuarios reaccionaron

Las imágenes de la conversación entre Onelia Molina y Román Lardizábal no tardaron en generar revuelo en redes sociales, donde los usuarios lo reconocieron por su vínculo con el tiktoker Josi Martínez. Ambos tuvieron una relación entre 2023 y 2025, la cual terminó en medio de presuntas infidelidades, según declaraciones del propio creador de contenido.

Asimismo, varios internautas señalaron que el modelo venezolano habría tenido pareja hasta hace pocos meses, lo que generó dudas sobre su reciente presentación como soltero dentro del programa.

"¿No es ex de Josi?", "¿Hace un año? si hace como menos de dos meses publicaba videos con su flaca", "Pero si tiene novia", "No Onelia, ahí no es", "Que alguien le diga a Onelia, por favor, que alguien le avise", fueron algunos de los comentarios más repetidos en redes.

En conclusión, la participación de Román Lardizábal, ex de Josi Martínez, no pasó desapercibida y terminó generando debate entre los usuarios, quienes cuestionaron su presentación en el programa.