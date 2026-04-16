Cristorata desata polémica por comentarios ofensivos: Mincul advierte acciones legales y él se disculpa

El streamer Cristorata quedó en el centro de la polémica luego de lanzar comentarios ofensivos en plena transmisión en vivo. Sus palabras generaron rechazo inmediato en redes sociales y hasta provocaron la intervención del Ministerio de Cultura (Mincul), que anunció acciones legales.

El creador de contenido, cuyo nombre real es Cristopher Puente Viena, reaccionó en su propio streaming al ver el comunicado oficial. Lo que empezó como una duda terminó en un momento serio, donde aceptó su error y pidió disculpas públicamente.

Cristorata desata polémica por comentarios ofensivos

Cristorata arrancó su directo la noche del martes 14 de abril comentando los resultados oficiales de la ONPE. Al inicio se mostró tranquilo frente a su audiencia, pero todo cambió cuando vio que, con el 82,1% de actas procesadas a nivel nacional, el candidato de JP aparecía en cuarto lugar, detrás de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Jorge Nieto (Buen Gobierno).

Esto hizo que reaccionara de inmediato. Según lo que iba analizando en su transmisión, Sánchez aún tenía chances de subir en la tabla y hasta meterse a una segunda vuelta con Fujimori. Pero todo se salió más de control cuando vio que en regiones como Puno, Ayacucho y Amazonas el candidato de JP iba primero. El influencer empezó a perder los papeles y lanzó comentarios ofensivos contra la gente de esos lugares.

"Con el odio que le tienen a Keiko, va ganar JP y va sacar a Castillo. Qué rabia", soltó en un principio. "Estos hue*** son andinos burr**. Si no fuera por Machu Pichu. Mando al presidente de China para que les manda una b... Serran*** de mier*** come mote. ¿Qué pasa, puneños? ¿Por la altura no les llega el oxígeno al cerebro? ¿Qué le pasa a estos serra***?", afirmó Cristorata.

En cuestión de minutos, sus palabras se volvieron virales en redes sociales. Varios clips comenzaron a circular donde se le escucha insultar a personas de la sierra peruana, lo que generó una fuerte ola de críticas por el tono discriminatorio y ofensivo de sus comentarios.

Mincul interviene y anuncia medidas

La reacción no tardó. El Ministerio de Cultura emitió un comunicado rechazando lo ocurrido y anunció que llevará el caso a la Fiscalía. El pronunciamiento dejó claro que el tema no quedará solo en redes, sino que podría tener consecuencias legales.

"Se informa que la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura pondrá en conocimiento de la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos los presuntos actos de discriminación racial", indicaron. Además, hicieron un llamado a todos los creadores digitales para que tengan cuidado con lo que dicen. "Ejercer un uso responsable del lenguaje", señalaron.

El streamer reconoce su error y se disculpa

El escándalo comenzó cuando Cristorata hacía un en vivo en la plataforma Kick. En medio de la transmisión, se difundió el comunicado del Mincul rechazando sus comentarios. Al inicio, el streamer no lo tomó en serio.

"Voy a tener que llamar a mi abogado", dijo entre risas, pensando que no era real. Incluso simuló una llamada, lo que generó más reacciones.

Pero cuando confirmó que el pronunciamiento era verdadero, cambió completamente su actitud. Cristorata decidió aceptar lo ocurrido y pedir disculpas en su transmisión.

"Lancé un comentario racista en mi stream y, obviamente, no tiene justificación. Me consumió el show, las personas, el momento y el enojo, y la c***; pedí disculpas a todos, lo que he vuelto a hacer aquí, en mi stream", expresó.

También contó que al inicio pensó que todo era falso. Pese a intentar explicar el contexto, dejó en claro que reconoce su responsabilidad.

"Pensé que (el comunicado del Mincul) era IA, pero, bueno, voy a asumir, yo la c***, es mi c***. No puedo retroceder el tiempo y hacer como si nada (...) Tengo que dar la cara, ¿qué más puedo hacer?", agregó. "No maté ni le metí puñete a nadie, pero eso no quiere decir que lo hecho no está mal. Es parte de la vida equivocarse. La c*** muy fuerte, y lo sé muy bien", dijo.

En conclusión, el caso de Cristorata ha generado una fuerte discusión sobre los límites en redes sociales. Sus palabras causaron indignación y llegaron hasta el Estado. Aunque el streamer pidió disculpas, la situación ya escaló y ahora deberá asumir las consecuencias de lo ocurrido.