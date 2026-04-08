Fernanda Urbina y Mackeily Luján INCÓMODAS tras los comentarios de sus compañeros: "¡Oye, qué te pasa!"

La agrupación de cumbia La Bella Luz vivió un momento tenso cuando Fernanda Urbina y Mackeily Luján recibieron comentarios desatinados sobre sus cuerpos por parte de algunos compañeros, dejando a las integrantes visiblemente afectadas y generando malestar entre el público.

Fernanda Urbina y Mackeily Luján encaran a sus compañeros

El incómodo episodio ocurrió durante una transmisión en vivo de La Bella Luz, realizada dentro del bus en el que se trasladaban. En ese contexto, el cantante Deyvis Paredes lanzó un comentario sobre Fernanda Urbina que rápidamente generó incomodidad. "Esto es la telenovela Sin tet*s no hay paraíso", dijo, en referencia al físico de la cantante.

Lejos de tomarlo con humor, la joven cantante de 20 años se mostró seria y respondió de inmediato, dejando en claro su incomodidad frente a lo dicho por su compañero.

"Bueno, prefiero ser natural yo. A ti te gusta puro plástico no más", contestó.

Sin embargo, la situación escaló cuando el animador Josesito intervino y nombró a Mackeily Luján, generando mayor tensión en el ambiente. El comentario no fue bien recibido por Fernanda Urbina, quien reaccionó de inmediato al notar que involucraban a su compañera en la situación.

"¡Oye, qué te pasa! Yo no he dicho Mackeily. Mucho cuidado José, ¡ya no juego!", expresó visiblemente incómoda.

Pese a ello, el animador intentó restarle importancia al momento, señalando que solo quería hacerle una pregunta y calificándola de "aguafiestas". Aun así, Mackeily Luján también decidió pronunciarse y dejó en claro su incomodidad frente a lo ocurrido.

"¿Tú crees que mis sen*s son de plástico? Que tú estés acostumbrado a agarrar plástico no es mi culpa", arremetió.

Fernanda Urbina pidió disculpas a sus compañeros

Al ver que la situación podía salirse de control, el líder del grupo, Óscar Junior Custodio, intervino para frenar los comentarios y pidió que dejaran de referirse al físico de las integrantes. Además, instó a Fernanda Urbina a mantener la calma y cerrar el momento en buenos términos, lo que llevó a la cantante de cumbia a darle la mano a sus compañeros.

Pese a ello, Deyvis Paredes insistió en restarle importancia a lo ocurrido y le sugirió que lo tomara con humor, asegurando que debía integrarse al tono del momento.

"Es que tú tienes que entrar al show", fue la respuesta que le dio.

En conclusión, el incidente en La Bella Luz no escaló, pero lo ocurrido con Fernanda Urbina y Mackeily Luján dejó críticas sobre este tipo de comentarios. Muchos usuarios señalaron que referirse al cuerpo de sus compañeras no solo es innecesario, sino también una falta de respeto.