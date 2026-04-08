Marisol es comparada con Ivy Queen tras estrenar reguetón y responde: "De una reina a otra reina"

Marisol volvió a dar de qué hablar tras lanzar una nueva versión de su tema "Si me ibas a dejar", pero esta vez en ritmo de reguetón. La 'Faraona de la cumbia' sorprendió a sus fans al salir totalmente de su zona de confort con look urbano más atrevido. Muchos no tardaron en compararla con Ivy Queen, conocida como la reina del reguetón.

Comparan a Marisol con Ivy Queen tras incursionar en el reguetón

Marisol dejó en shock a sus seguidores al lanzar una nueva versión de su tema "Si me ibas a dejar", pero esta vez con ritmo de reguetón, llamándolo "Mar y Sol". La 'Faraona de la cumbia' decidió arriesgarse y mostrar una faceta totalmente distinta.

La cantante trabajó este tema junto a Trinidad, confirmado por Barúa, Bathul y Lil Angello, y no solo llamó la atención por el sonido, sino también por su imagen en el videoclip. Marisol apareció con un estilo más urbano, atrevido y diferente. Muchos fans no tardaron en compararla con Ivy Queen, una de las figuras más fuertes del género urbano. Y lejos de molestarse, Marisol respondió con orgullo.

En una entrevista con "América Hoy", la artista contó que este cambio no fue fácil, pero decidió dar el paso porque le gusta probar cosas nuevas. Con sus palabras, dejó claro que no le tiene miedo a los cambios y que disfruta explorar nuevos estilos.

"Estaba junto con Trinidad, con Barúa, Bathul y Lil. Estaba invitada para hacer la colaboración con ellos. Al salir de mi zona de confort tenía miedo, pero estaba también con toda la alegría. Dije, yo sí quiero, estaba feliz porque era otro género. A mí me gusta cantar todo género de música. Yo hago en mis shows otros géneros. No hago reguetón, esto era algo nuevo y me gustó", dijo Marisol.

@ameg_pe 08.04.26 | Marisol es comparada con Ivy Queen tras estrenar reguetón y responde con alegría a los comentarios. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Las redes explotaron comparándola con Ivy Queen, más conocida como 'La Caballota', y Marisol no dudó en reaccionar. La cantante celebró estos comentarios.

"Me llena de alegría que me comparen con la reina del reguetón. Porque ella es la reina del reguetón. Ella es la pionera, la primera. Yo feliz, contenta que me hayan comparado en la voz con Ivy Queen, porque es la reina del reggaetón, es muy conocida. Qué chévere, ¿no? De una reina a otra reina", contó.

Se arriesgó, pero estaba feliz

Otro punto que no pasó desapercibido fue su vestuario. La cantante se mostró con ropa de cuero y una actitud más fuerte frente a cámaras.

"Me arriesgué a usar un vestuario en cuero diferente. Tal vez no tenga el cuerpo escultural. Pero bueno, es algo que a mí me gusta y no siempre voy a vestirme como al público le gusta, sino como yo me sienta. Y yo me siento bien", señaló Marisol.

Con este lanzamiento, Marisol demuestra que puede reinventarse y seguir vigente en la música. Su paso por el reguetón ha generado sorpresa, pero también curiosidad por lo que vendrá. La 'Faraona' dejó en claro que no quiere encasillarse y que está dispuesta a seguir probando nuevos géneros.

En conclusión, Marisol apostó por un cambio fuerte, sorprendió con su estilo urbano y respondió con elegancia a las comparaciones con Ivy Queen. Y como bien dijo, si la comparan con una reina... ella responde como otra reina.