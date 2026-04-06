Marisol recuerda la amistad que tenía con Manolo Rojas: "Habíamos planeado reunirnos en su casa"

Hace unos días, la partida de Manolo Rojas puso en luto a todo el país donde varios de sus compañeros y amigos se despidieron dándole el último adiós. Así mismo, la cantante Marisol no dejó pasar la oportunidad de contar la gran cercanía que compartía con el actor cómico.

Marisol recuerda a Manolo Rojas

En el programa especial que realizó el 'Reventonazo de la Chola' a su amigo Manolo Rojas, la cantante Marisol fue una de las invitadas debido a la gran amistad que tenía con el comediante a lo largo de los años. Así mismo, reveló que no podía creer cuando se enteró de su partida.

"Yo venía de un show y si yo no llegaba a verlo, no lo creía. Habíamos planeado reunirnos nuevamente como la última vez en su casa para hacer el karaoke para que él cocine como la última vez que nos reunimos. Cuando me dan la noticia y cuando me dan la noticia 'pero si hace unos días conversamos'", declaró.

Después, contó que se reunieron varias veces para compartir juntos y que tienen varios videos cantando. Incluso, señaló que quedó pendiente una colaboración.

"Tengo grabaciones que hemos hecho karaoke en su casa, quedó pendiente grabar una canción juntos y muchas reuniones más. Yo lo conocí hace 22 años en Huaral, mi segundo hogar, desde aquel entonces es nuestra amistad con respeto, muy sincera", agregó la intérprete en el programa en vivo.

La partida del cómico

La noche del 27 de marzo, el Perú recibió la inesperada noticia del fallecimiento del cómico Manolo Rojas a los 63 años debido a un ataque cardíaco. Recibió su último adiós la tarde del 29 de marzo, en un féretro blanco, cubierto con la bandera del Perú.

Alrededor de las cuatro de la tarde, los restos del cómico llegaron al cementerio Campo Fe de Huachipa, donde familiares, amigos, seguidores y figuras de la farándula que lo conocieron y apreciaron en vida, como Cachay, Mariella Zanetti, La Pánfila y Carlos Cacho, lo despidieron con flores y muestras de cariño.

En un gesto lleno de significado, su hijo Manuel Rojas colocó sobre el féretro una camiseta de Unión Huaral, equipo del que el humorista era un ferviente hincha. Minutos después, los hijos y la esposa del artista se acercaron para despedirse por última vez.

De esta manera, Manolo Rojas ha sido recordado con mucho cariño por sus seguidores y sus amigos, como la cantante Marisol, quien contó que tuvo una amistad de muchos años con el comediante.