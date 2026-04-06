Ezio Oliva sufrió ataque de ansiedad tras mudarse a España con Karen Schwarz: "Sentía que todo se acababa"

El cantante peruano Ezio Oliva generó preocupación entre sus seguidores tras compartir un momento difícil de su vida personal. El artista, quien reside en España con su esposa Karen Schwarz y sus dos hijas, mostró una de sus facetas más vulnerables al revelar una crisis de ansiedad que lo dejó tendido en el suelo de su vivienda.

Ezio Oliva preocupa tras sufrir crisis de ansiedad

El exintegrante de Ádammo sorprendió al publicar un video en el que se le ve atravesando un ataque de ansiedad dentro de su casa. Las imágenes fueron captadas de manera inesperada por su esposa, quien en ese momento grababa contenido para redes sociales y reaccionó rápidamente para asistirlo.

El propio artista confesó que dudó en hacer público este momento, ya que exponía una parte muy sensible de su vida.

"Llevo años conviviendo con el trastorno de ansiedad, pero hay días en los que vuelve a ganarme terreno... y ayer volvió sin avisar, como un golpe que te hace creer que todo se acaba en los siguientes minutos. No sé si fue suerte o mala suerte que justo Karen estuviera en ese momento grabando para sus redes y, sin darnos cuenta, todo quedó guardado mientras yo sentía que me desmoronaba; y cuando vi las imágenes... dudé, dudé mucho en compartirlas", expresó.

A pesar del temor inicial, el cantante decidió difundir el video con un objetivo claro: generar conciencia sobre la importancia de la salud mental. En ese sentido, dejó un mensaje alentador para quienes atraviesan situaciones similares.

"Pero quiero que te quedes con lo más importante: de esto (la salud mental) se sale, incluso cuando parece imposible; se sale, se aprende, se crece, y con ayuda —de mi psiquiatra y mi familia maravillosa que han sido mi gran soporte— se puede seguir construyendo una vida con sentido y con sueños por cumplir", añadió.

@ezio.oliva He dudado muchísimo antes de subir este video, porque no muestra mi mejor versión, sino la más frágil, esa que casi nunca enseño... pero es real. Llevo años conviviendo con el trastorno de ansiedad, pero hay días en los que vuelve a ganarme terreno... y ayer volvió sin avisar, como un golpe que te hace creer que todo se acaba en los siguientes minutos. No sé si fue suerte o mala suerte que justo Karen estuviera en ese momento grabando para sus redes y, sin darnos cuenta, todo quedó guardado mientras yo sentía que me desmoronaba; y cuando vi las imágenes... dudé, dudé mucho en compartirlas. Aun así, decidí hacerlo no para dar pena ni victimizarme, sino para visibilizar algo que muchos callan: la salud mental es una prioridad que debemos cuidar. Pero quiero que te quedes con lo más importante: de esto se sale, incluso cuando parece imposible; se sale, se aprende, se crece, y con ayuda —de mi psiquiatra y mi familia maravillosa que han sido mi gran soporte— se puede seguir construyendo una vida con sentido y con sueños por cumplir. Si yo he podido, tú también puedes; recuérdalo cuando te toque: no es el final, es solo un momento... y, como todo momento, siempre pasa, y cuando pasa, te hace más fuerte. No estamos solos. Somos muchos. Y seguimos aquí avanzando 🤍 ♬ sonido original - Ezio Oliva

Una nueva vida en España llena de retos

La mudanza de Ezio Oliva y Karen Schwarz a España responde principalmente al crecimiento artístico del cantante, quien busca consolidar su carrera como solista en el mercado internacional. Esta decisión ha traído consigo nuevos desafíos, tanto profesionales como personales.

Recientemente, el artista logró un importante reconocimiento al ganar el Premio Dial, convirtiéndose en el primer peruano en obtener este galardón, lo que marca un hito en su trayectoria musical y abre nuevas oportunidades en Europa.

Sin embargo, esta etapa también implica sacrificios. La familia se encuentra adaptándose a un nuevo departamento que aún no está completamente equipado. En redes sociales, el cantante mostró cómo comparten momentos cotidianos en medio de la sencillez, almorzando sobre cajas de cartón o utilizando una maleta como mesa, sin perder el optimismo.

Lejos de ocultar estas circunstancias, ambos han optado por compartirlas con naturalidad, destacando el valor de la unión familiar en tiempos de cambio.

En conclusión, la experiencia de Ezio Oliva refleja una etapa de transición con retos emocionales y profesionales. Mientras busca consolidar su carrera en el extranjero, también enfrenta batallas personales que decidió visibilizar. Su testimonio evidencia la importancia del apoyo familiar y la atención a la salud mental para seguir adelante.